Правила выезда детей за границу 2018: важные нюансы

Буквально месяц назад Кабмин ввел новые правила перевозки детей за границу. Что изменилось и какие нюансы надо знать – читайте далее в статье.

Чтобы не иметь проблем при выезде за пределы Украины с ребенком – сохраните инструкцию, какие документы подготовить и о чем позаботиться.

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Заграничный паспорт

Для путешествия ребенок должен иметь собственный заграничный паспорт. Это обязательное условие, чтобы вашего малыша выпустили за границу. Напомним – ранее биометрический паспорт для ребенка был необходимым условием только для безвизовых путешествий, но с 1 апреля 2018 года загранпаспорт стал обязательным для выезда за пределы Украины для всех украинцев, независимо от возраста.

С кем можно ехать

Граждане до 16 лет могут выехать за границу в сопровождении родителей или одного из родителей, усыновителей или с одним из них, опекунов или одного из них, приемных родителей или одного сопровождающего лица (лиц), а также – в сопровождении членов экипажа самолета, на котором они направляются.

Чтобы поехать с одним из родителей требуется нотариально заверенное разрешение второго родителя, с указанием страны и срока пребывания.

Чтобы поехать с уполномоченным лицом: оба родителя должны предоставить нотариально удостоверенное согласие на это с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

Чтобы ребенка сопровождал экипаж самолета: нужно заказать и оплатить в авиакомпании соответствующую услугу (сопровождение), предоставить нотариально заверенное разрешение от обоих родителей на выезд ребенка за границу, прибыть в аэропорт вместе с ребенком для заполнения дополнительных документов авиакомпании.

По категории "ребенок, который перевозится без сопровождения" должны оформляться дети в возрасте от 2 до 14 лет при внутренней перевозке и дети в возрасте от 2 до 16 лет при международной перевозке.

Заметьте, авиакомпания самостоятельно определяет, с какого возраста принимать детей для перевозки без сопровождения взрослого пассажира, а также другие детали такой перевозки.

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Когда нотариально заверенное согласие не обязательно

Без нотариально удостоверенного согласия второго из родителей ребенок может выехать при условии:

если второй из родителей является иностранцем или лицом без гражданства, что подтверждается записью об отце в свидетельстве о рождении ребенка;

если в паспорте (или в проездном документе) несовершеннолетнего гражданина есть запись о выбытии на постоянное место проживания за пределы Украины или отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за рубежом.

Заменить нотариально заверенное разрешение от второго из родителей могут следующие документы или их нотариально заверенные копии:

свидетельство о смерти второго из родителей;

решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;

решение суда о признании второго из родителей без вести отсутствующим;

решение суда о признании второго из родителей недееспособным;

решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, который не достиг 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

справка о рождении ребенка, выданная отделом регистрации актов гражданского состояния, с указанием оснований внесения сведений об отце согласно части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины (во время выезда ребенка за границу в сопровождении одинокой матери);

выданная органом государственной службы справка о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев;

свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, которое не содержит сведений об отце ребенка, легализированного или заверенного апостилем, а также без какого-либо дополнительного удостоверения в случаях, предусмотренных международным договором Украины.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки

Юные украинцы до 16 лет, которые проживают (пребывают) в учреждениях охраны здоровья, учебном или другом детском заведении, могут выехать за границу в случае предъявления нотариально удостоверенного согласия руководителя этого заведения и в сопровождении уполномоченного им лица.

Дети до 16 лет, устроенные на воспитание и совместное проживание в приемные семьи, могут выехать за границу в случае предъявления оригинала договора об устройстве ребенка в приемную семью или его нотариально засвидетельствованной копии и в сопровождении приемных родителей или одного из них.

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Юные граждане, устроенные на воспитание и совместное проживание в детский дом семейного типа – в случае предъявления оригинала договора об организации деятельности детского дома семейного типа или его нотариально засвидетельствованной копии и в сопровождении родителей-воспитателей или одного из них.

Для граждан до 16 лет, находящихся под опекой, попечительством по решению органов опеки и попечительства – в случае предъявления оригинала решения об установлении опеки (попечительства) или его нотариально засвидетельствованной копии и в сопровождении опекуна или попечителя.

Дети младше 16 лет, находящиеся под опекой, попечительством по решению суда, – в случае предъявления решения суда об установлении опеки (попечительства) или его нотариально засвидетельствованной копии и в сопровождении опекуна или попечителя.

Юные граждане, которые в соответствии с договором о патронате переданы органом опеки и попечительства на воспитание в семью другого лица (патронатного воспитателя) до достижения ребенком совершеннолетия – в случае предъявления оригинала указанного договора, удостоверенного подписью уполномоченного лица соответствующей местной госадминистрации или городского (за исключением городов районного значения) совета, скрепленной гербовой печатью, или его нотариально засвидетельствованной копии и в сопровождении патронатного воспитателя.

Приемные родители и родители-воспитатели в случае, если ребенка сопровождает один из них, также должны предоставить нотариально заверенное разрешение от другого родителя, где указаны страна и сроки пребывания ребенка за границей.

Дети с оккупированных территорий

Выезд из Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые не достигли 16-летнего возраста, в частности тех, которые проживают (находятся) в районах проведения антитеррористической операции, предварительно должен быть согласован со службой по делам детей соответствующей местной госадминистрации или городского (за исключением городов районного значения) совета в порядке, определенном Минсоцполитики.

Усыновленные иностранцами

Выезд из Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые не достигли 16-летнего возраста, после их усыновления иностранцами осуществляется в сопровождении родителей-усыновителей в случае предъявления решения суда об усыновлении или его нотариально засвидетельствованной копии.

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