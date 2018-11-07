Новые требования "евробляхеров": почему владельцы авто на еврономерах шантажируют политиков

Центр столицы снова парализовали "евробляхи", так как 8 ноября Верховная Рада рассмотрит законопроект, которым меняет правила растаможивания авто на еврономерах. Однако, владельцы этих автомобилей снова недовольны – хотят еще меньшую стоимость растаможивания. Эксперты говорят, что это уже похоже на шантаж политиков.

Однако, владельцы этих автомобилей снова недовольны – хотят еще меньшую стоимость растаможивания.

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Нардепы хотят отменить экологические требования, запрещающие завозить на территорию Украины авто старше восьми лет. Кроме того, авторы документа предлагают новую формулу для растаможивания: базовый коэффициент – 50 евро для бензинового двигателя и 75 евро для дизельного – умножать на объем двигателя и возраст машины. Поэтому, например, растаможка бензинового Chevrolet Aveo 2015 года с объемом 1,6 будет стоить 160 евро.



Новая формула для растаможивания авто на еврономерах

Владелец "евробляхи" Кристиан щеголяет своей машиной – Renault Laguna 2002 года, которую пригнал из Литвы. Он говорит, что его 16-летний автомобиль с объемом дизельного двигателя 1,9 литров стоил всего полторы тысячи долларов.

В Украине за такую ​​же просят – 6000. Однако, мужчина ее не растаможивал. Автомобиль въехал в Украину под видом транзитной. Ведь в Украине запрещено ввозить автомобили старше 8 лет. Поэтому авто Кристиана – вне закона. По формуле растаможки, стоимость растаможивания 16-летней машины Кристиана будет стоить – 2 тысячи 280 евро.

Но и это не все – кроме акцизного налога, водители должны заплатить еще налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины и налог в Пенсионный фонд. Поэтому дополнительно Кристиан оплатит еще 495 евро. То есть, чтобы ввезти свой 16-летний автомобиль, который стоит полторы тысячи евро, мужчина заплатит еще 2775 евро.

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Следовательно, такое авто как у Кристиана обойдется покупателю в 4300 евро. А это в три раза больше первоначальной стоимости. Поэтому это не устраивает владельцев "евроблях". Как правило, украинцы покупают за рубежом старые авто. Поскольку они – самые дешевые, поэтому против высоких налогов, максимум соглашаются на тысячу евро.

В случае принятия законопроекта – владельцы "евроблях" будут иметь полгода, чтобы легализовать свое авто. Если налог будут платить в первый месяц – он составит 50% стоимости акциза, в следующие три – 75%. Кто будет игнорировать требования – штрафовать до 170 тысяч гривен.

Но за желанием украинцев иметь дешевые автомобили скрывается гораздо большая проблема: незаконный завоз "евроблях" стал теневым бизнесом. За отдельную плату определенные фирмы незаконно завозят сюда автомобили. Этими схемами руководит народный депутат от БПП Игорь Кононенко – уверяют эксперты.



Игорь Кононенко

По словам эксперта Михаила Бесараба, к этому причастны конкретные фамилии из ближайшего окружения Президента – вполне возможно, что ниточки этого бизнеса ведут на Банковую. Говорят, что общественные организации, которые отстаивают права "евробляхеров", могут трансформироваться в политическую силу.

У меня есть такое впечатление, что беря в осаду Верховную Раду владельцы автомобилей на еврономерах хотят не только достичь принятия выгодных для них законодательных изменений, но и имеют целью продемонстрировать собственную политическую силу и политическую мощь,

– рассказал политолог.

Неудивительно, что владельцы "евроблях" шантажируют народных депутатов. В случае, если те не выполнят их требования и не снизят акцизный налог для старых авто, угрожают снова парализовать движение в центре столицы.