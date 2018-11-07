Нові вимоги "євробляхерів": чому власники авто на єврономерах шантажують політиків

Центр столиці знову паралізували "євробляхи", бо 8 листопада Верховна Рада розглядатиме законопроект, яким змінює правила розмитнення авто на єврономерах. Однак, власники цих автомобілів знову не задоволені – хочуть ще меншу вартість розмитнення. Експерти кажуть, що це вже схоже на шантаж політиків.

Однак, власники цих автомобілей знову не задоволені – хочуть ще меншу вартість розмитнення.

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Нардепи хочуть скасувати екологічні вимоги, які забороняють завозити на територію України авто старші восьми років. Окрім того, автори документу пропонують нову формулу для розмитнення: базовий коефіцієнт – 50 євро для бензинового двигуна і 75 євро для дизельного – множитимуть на об’єм двигуна та вік машини. Тож, наприклад, розмитнення бензинового Chevrolet Aveo 2015 року з об'ємом 1,6 коштуватиме 160 євро.



Нова формула для розмитнення авто на єврономерах

Власник "євробляхи" Крістіан хизується своєю автівкою – Renault Laguna 2002-го року, яку пригнав з Литви. Він каже, що його 16-річний автомобіль з об'ємом дизельного двигуна 1,9 літрів коштував усього півтори тисячі доларів.

В Україні за таку саму просять – 6 тисяч. Однак, чоловік її не розмитнював. Автівка в'їхала в Україну під виглядом транзитної. Адже в Україну заборонено ввозити автомобілі старші за 8 років. Тож авто Крістіана – поза законом. За формулою розмитнення, вартість розмитнення 16-річної автівки Крістіана коштуватиме – 2 тисячі 280 євро.

Але і це не все – окрім акцизного податку, водії мають заплатити ще податок на додану вартість, митний збір та податок до Пенсійного фонду. Тож додатково Крістіан сплатить ще 495 євро. Тобто, щоб ввезти свій 16-річний автомобіль, який коштує півтори тисячі євро, чоловік заплатить ще 2775 євро.

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Отже, таке авто як у Крістіана обійдеться покупцю у 4 300 євро. А це втричі більше від первісної вартості . Тому це не влаштовує власників "євроблях". Як правило, українці купують за кордоном старі авто. Оскільки вони – найдешевші, тому проти високих податків, максимум погоджуються на тисячу євро.

В Разі ухвалення законопроекту – власники "євроблях" матимуть півроку, аби легалізувати своє авто. Якщо податок платитимуть у перший місяць – він становитиме 50% вартості акцизу, в наступні три – 75%. Хто ігноруватиме вимоги – штрафуватимуть до 170 тисяч гривень.

Але за бажанням українців мати дешеві автомобілі ховається набагато більша проблема: незаконне завезення "євроблях" стало тіньовим бізнесом. За окрему плату певні фірми незаконно завозять сюди автомобілі. Цими схемами керує народний депутат від БПП Ігор Кононенко – запевняють експерти.



Ігор Кононенко

За словами експерта Михайла Бесараба, до цього причетні конкретні прізвища з найближчого оточення Президента – цілком можливо, що ниточки цього бізнесу ведуть на Банкову. Подейкують, що громадські організації, які відстоюють права "євробляхерів", можуть трансформуватися у політичну силу.

В мене є таке враження, що беручи в облогу Верховну Раду власники автомобілів на єврономерах хочуть не лише досягти ухвалення вигідних для них законодавчих змін, але і мають на меті продемонструвати власну політичну силу і політичну міць,

– розповів політолог.

Тож не дивно, що власники "євроблях" шантажують народних депутатів. В разі, якщо ті не виконають їхні вимоги і не знизять акцизний податок для старих авто, погрожують знову паралізувати рух в центрі столиці.