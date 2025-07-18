По оценке издания, это может быть самый маленький в мире авианосец, способный транспортировать дроны для разведки или атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Что известно о дроне "Урсула"

Хотя габариты "Урсулы" значительно меньше, чем у классических морских дронов, именно это и дает ей преимущество. Благодаря компактности она способна преодолевать мелководье, болотистые участки и речные маршруты, которые недоступны для более крупных аппаратов. Это открывает новые возможности для поражения целей на нетипичных направлениях.

Многоцелевое судно "Урсула" может быть оснащено датчиками для осуществления речного патрулирования или небольшим взрывным зарядом для самоубийственных атак на вражеские лодки,

– подчеркнули в издании.

Поскольку на обнародованных видео не демонстрируется сам момент запуска дрона с платформы, журналисты предполагают, что проект пока на ранней стадии развития.

"Однако подобные беспилотные катера или надводные корабли без экипажа (Uncrewed Surface Vessels, USV) уже эксплуатируются, и запуск беспилотников с надводных кораблей уже является стандартной практикой", – отметили в Forbes.

Испытания дрона "Урсула": смотрите видео

В отличие от больших беспилотников, действующих в открытых водах, "Урсула", скорее всего, больше предназначен для ведения боевых действий на реке. Ее способность скрытно приближаться к целям и доставлять FPV-дроны для ударов с неожиданных позиций может кардинально изменить тактику боевых действий.

В перспективе такие мини-авианосцы смогут действовать на большие расстояния, особенно в сочетании с дронами, использующими энергию из окружающей среды и способными летать фактически без ограничений в дальности.