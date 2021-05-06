Пятый президент Петр Порошенко попал в новый скандал: для того, чтобы проиллюстрировать встречу глав фракций Верховной Рады с государственным секретарем Энтони Блинкеном, он использовал фото с двусторонних переговоров, прошедших в 2015 году.

"Дешевые трюки от бывшего президента", – прокомментировал журналист, политик Сергей Лещенко.

По его словам, Порошенко не захотел публиковать фото, где он изображен вместе с Блинкеном и другими главами политсил Верховной Рады.

"Поэтому на свою целевую аудиторию Порошенко разгоняет фото шестилетней давности, якобы у него сейчас была двусторонка с Блинкеном. Вы повелись на такой обман?", – задал вопрос Лещенко.