Георгиевский трактат – договор, который в 1783 году грузинское царство Картли-Кахети заключило с Российской империей. Им определялся протекторат и верховная власть Москвы над Тбилиси.

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Новый "Георгиевский трактат"

По словам председателя партии Михеила Жгенти, что "направление сотрудничества уточняется".

Мы видим, что мир меняется мгновенно, растет геополитическая роль России как в мире, так и в регионе. Основной сутью нашего обращения будет установление новых отношений, нового соглашения, основанного на новой реальности,

– заявил Жгенти.

По словам политического секретаря партии Темура Пипия, их партия якобы является единственной силой, которая имеет возможность говорить с российской стороной об "очень важных" вопросах, которые "беспокоят" Грузию. У них якобы есть возможность "поговорить с официальной Россией".

Интересно, что правящую партию "Грузинская мечта", которая продвигала закон об "иноагентах", Пипия считает "гораздо более демократичной партией" и "правительственной силой".

Обратите внимание! Именно партия "Солидарность ради мира" ранее обратилась к Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим Грузии с Россией. После того, как Путин возобновил полеты в Грузию и отменил визовые ограничения, Пипия и Михеил Жгенти одними из первых полетели в Москву.

К слову, ранее стало известно, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2023 – 2024 годах Грузия экспортировала в Россию, Армению, Азербайджан и Среднюю Азию товаров двойного назначения на 10,7 миллиона долларов.