Нового руководителя коллектива Киевской облпрокуратуры представил генеральный прокурор Андрей Костин. Он отметил, что Крым обладает достаточным опытом, знаниями и волевыми качествами для выполнения поставленных задач.

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Назначили нового руководителя Киевской областной прокуратуры

Костин отметил, что новый глава Киевской облпрокуратуры – профессионал, требовательный как к себе, так и к подчиненным. Также он акцентировал внимание на первоочередных задачах для Крыма и приоритетных направлениях – документировании и расследовании военных преступлений России.

Только слаженная работа правоохранительных органов и органов прокуратуры даст необходимый результат – привлечение к ответственности всех виновных в страшных международных преступлениях, совершенных захватчиками на территории Киевщины,

– отметил генпрокурор.

По его словам, особое внимание следует уделить противодействию преступлениям против основ национальной безопасности.

"Это то, чего в первую очередь ожидает от нас общество", – подчеркнул Костин.



Крым возглавил Киевскую облпрокуратуру / Фото Офиса генпрокурора

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