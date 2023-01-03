Нового руководителя коллектива Киевской облпрокуратуры представил генеральный прокурор Андрей Костин. Он отметил, что Крым обладает достаточным опытом, знаниями и волевыми качествами для выполнения поставленных задач.
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Назначили нового руководителя Киевской областной прокуратуры
Костин отметил, что новый глава Киевской облпрокуратуры – профессионал, требовательный как к себе, так и к подчиненным. Также он акцентировал внимание на первоочередных задачах для Крыма и приоритетных направлениях – документировании и расследовании военных преступлений России.
Только слаженная работа правоохранительных органов и органов прокуратуры даст необходимый результат – привлечение к ответственности всех виновных в страшных международных преступлениях, совершенных захватчиками на территории Киевщины,
– отметил генпрокурор.
По его словам, особое внимание следует уделить противодействию преступлениям против основ национальной безопасности.
"Это то, чего в первую очередь ожидает от нас общество", – подчеркнул Костин.
Крым возглавил Киевскую облпрокуратуру / Фото Офиса генпрокурора
Что известно о Максиме Крыме
- Максим Крым родился в 1988 году. Он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого.
- В органах прокуратуры Крым начал работу с 2010 года.
- Он занимал должности всех уровней – от следователя до первого заместителя руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
- С ноября 2020 Крым занимал должность заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры.
- В 2015 году президент наградил его медалью "За безупречную службу" III степени.
- Кроме того, в 2018 году Крыма наградили поощрительным знаком Министерства обороны Украины – медалью "За укрепление обороноспособности".