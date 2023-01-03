Нового керівника колективу Київської облпрокуратури представив генеральний прокурор Андрій Костін. Він зазначив, що Крим володіє достатніми досвідом, знаннями та вольовими якостями для виконання поставлених завдань.

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Призначили нового керівника Київської обласної прокуратури

Костін зазначив, що новий очільник Київської облпрокуратури – професіонал, вимогливий як до себе, так і до підлеглих. Також він акцентував на першочергових завданнях для Крима і пріоритетних напрямах – документуванні та розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Лише злагоджена робота правоохоронних органів та органів прокуратури дасть необхідний результат – притягнення до відповідальності усіх винних у страшних міжнародних злочинах, вчинених загарбниками на території Київщини,

– зазначив генпрокурор.

За його словами, окрему увагу слід приділити протидії злочинам проти основ національної безпеки.

"Це те, чого в першу чергу очікує від нас суспільство", – наголосив Костін.



Крим очолив Київську облпрокуратуру / Фото Офісу генпрокурора

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