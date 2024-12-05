Информацию об этом подтвердил 5 декабря представитель Объединенной стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин для Суспильное Донбасс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно об освобождении села Новый Комар

Информацию об освобождении населенного пункта подтвердил Назар Волошин, представитель Объединенной стратегической группировки войск "Хортица".

Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, расположенный в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны,

– сообщил Волошин.

Освобождение Нового Комара стало возможным благодаря слаженным действиям подразделений, среди которых отмечено 48-й отдельный штурмовой батальон им. Номана Челебиджихана.

По данным аналитического проекта DeepState, украинские штурмовики нанесли российским военным значительные потери.

Бойцы 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана вытеснили врага из Нового Комара в Донецкой области Российские оккупанты понесли большие потери, многие убежали к трассе. В плен взяты вражеские морпехи из 40-й БрМП РФ,

– сообщили в Telegram DeepState.

В сообщении также указана роль других подразделений, участвовавших в операции, в частности 241 бригады территориальной обороны, 31 отдельной механизированной бригады и танка 23 ОМБр. В операции активно использовали FPV-дроны из расчетов РУБпАК "Вырий".

Видео, опубликовано 48 ОШБ

Напоминаем, утром 5 декабря аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным, Вооруженные Силы Украины восстановили контроль над Новым Комаром, однако и враг несколько продвинулся.