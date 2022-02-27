Об этом сообщило министерство национальной обороны Польши. В частности, высказался заместитель главы ведомства Марчин Очепа.

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"Наш очередной конвой, на этот раз с боеприпасами уже в Украине", - написал Очепа. Генштаб ВСУ поблагодарил поляков и его власти за "важный военный дар".

Как известно, первый конвой с военной помощью от Польши прибыл в Украину еще 25 февраля. Страна поставляет:

переносные зенитно-ракетные комплексы;

бронежилеты;

боеприпасы;

шлемы.

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