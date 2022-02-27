Про це повідомило міністерство національної оборони Польщі. Зокрема, висловився заступник голови відомства Марцін Оцєпа.

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Друга військова допомога

"Наш черговий конвой, цього разу з боєприпасами, уже в Україні", – написав Оцєпа. Генштаб ЗСУ подякувало полякам та його владі за "важливий військовий дар".

Як відомо, перший конвой із військовою допомогою від Польщі прибув в Україну ще 25 лютого. Країна постачає:

переносні зенітно-ракетні комплекси;

бронежилети;

боєприпаси;

шоломи.



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