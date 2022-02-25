Про це повідомили у польському міністерстві закордонних справ. Зокрема, це зробив сам міністр Маріуш Блащак.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Блащак: Ми солідарні з Україною

Боєприпаси вже прибули до України. Їх використовуватимуть у повномасштабній війні, яку Росія розпочала 24 лютого.

Польща вчергове висловила слова підтримки українському народу. Очільник МЗС Польщі засудив російську агресію.

Ми (Польща – 24 канал) підтримуємо українців. Ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії,

– наголосив Блащак.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.