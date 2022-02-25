Про це повідомили у польському міністерстві закордонних справ. Зокрема, це зробив сам міністр Маріуш Блащак.
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Блащак: Ми солідарні з Україною
Боєприпаси вже прибули до України. Їх використовуватимуть у повномасштабній війні, яку Росія розпочала 24 лютого.
Польща вчергове висловила слова підтримки українському народу. Очільник МЗС Польщі засудив російську агресію.
Ми (Польща – 24 канал) підтримуємо українців. Ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії,
– наголосив Блащак.
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