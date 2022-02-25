Об этом сообщили в польском министерстве иностранных дел. В частности, это сделал сам министр Мариуш Блащак.

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Блащак: Мы солидарны с Украиной

Боеприпасы уже прибыли в Украину. Их будут использовать в полномасштабной войне, которую Россия начала 24 февраля.

Польша в очередной раз выразила слова поддержки украинскому народу. Глава МИД Польши осудил российскую агрессию.

Мы (Польша – 24 канал) поддерживаем украинцев. Мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии,

– подчеркнул Блащак.

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