Война на Донбассе прекратится только тогда, когда Владимир Путин уйдет из власти. Новый президент России прекратит воевать, ведь поймет, что это не выгодно России.

Об этом в эфире программы "6/9" сказал журналист, член переговорной Трехсторонней контактной группы Денис Казанский. Он заявил, что война на Донбассе – это личная история Путина, которая никому больше не интересна.

Обратите внимание России наплевать на людей, это для них дешевый расходный материал, – Казанский

"Путин не вечен. Он уже достаточно старый человек. Он будет рано или поздно потихоньку отходить от власти", – отметил Казанский.

Люди, которые придут к власти после него, будут эту ситуацию спускать на тормозах, ведь это личная история Путина,

– сказал он.

По словам Казанского, война на Донбассе абсолютно не выгодна никому: ни Украине, ни России, ведь они от нее теряют деньги и возможности, ни самим жителям Донбасса – они являются заложниками ситуации.

"Эта история выгодна только кучке людей, которая зарабатывает на этой войне, на грабежах неподконтрольной территории ОРДЛО, а также российским кураторам. Она выгодна для Путина, потому что так он себя считает мировым лидером, злым гением", – отметил журналист.

Путин ситуацию не решит, – Казанский

Как отметил представитель ТКГ, пока в России не сменится президент – война будет продолжаться. Единственное, чего стоит ждать – конфликт может заглохнуть в военном плане. Однако Путин не допустит реинтеграцию территорий и решения самой причины войны.

Следующая власть может просто избавиться от этого чемодана без ручки. Они отдадут Донбасс, а сами будут решать вопрос с Крымом и налаживать отношения с Западом. Россия к этому придет,

– подытожил Казанский.

Смотрите эфир "6/9" за 8 апреля с Денисом Казанским: видео



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