Представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что Трампу придется оставить свою риторику по завершению войны между Украиной и Россией за сутки, потому что, по его мнению, вероятность решить все за такой короткий период – низкая.

Смотрите также В России согласны послушать предложения Трампа по войне, но не хотят поражения

Трамп умеет быстро менять риторику

Эксперт напомнил, что Трамп в свою первую избирательную кампанию в 2016 году обещал, что будет построена стена вдоль южной границы США с Мексикой, чтобы замедлить поток через границу из Мексики нелегальных иммигрантов. Он также озвучивал, что заставит Мексику заплатить за эту стену.

Однако в 2024 году на вопрос журналистов относительно этого его давнего предвыборного обещания, Трамп, со слов Добрянского, обиделся.

Он изменил риторику. Так же, когда он начинал сетовать против Зеленского, а через 2 дня стоял рядом с ним и говорил, что Украина очень важна и он будет ее близким другом. Трамп в этом уникален как президент, политик, потому что ему легко удается менять риторику и работать на определенную сделку,

– отметил Добрянский.

Обещаний со стороны Трампа уже было множество

И хотя официально Трамп станет президентом Соединенных Штатов только после инаугурации в январе 2025 года, он уже сейчас будет пытаться коммуницировать с международными лидерами как новый президент США. Так он действовал в 2016 году, когда впервые победил на выборах.

"Он будет делать это для того, чтобы решить как действовать в отношении Украины. Но относительно его обещаний, что во время его каденции не будет войн, стоит вспомнить, что он так же обещал Израилю помогать оружием. Будет война с Ираном, мы увидим насколько существенно США смогут помочь. Он изменит свою риторику в отношении Украины и Израиля, потому что обещаний давал уже много", – считает Добрянский.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что версия "мирного плана" Трампа может предусматривать создание буферной зоны Украиной и Россией, которую будут охранять военные ЕС. Предлагается заморозить боевые действия на линии фронта и отсрочить на 20 лет вступление Украины в НАТО. Одновременно с этим США будут активно поставлять Украине оружие, чтобы сдерживать попытки России снова начать вооруженную агрессию.