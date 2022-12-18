Об этом он заявил во время эфира на ютуб-канале. "Фейгин Livе". Беседуя с российским правозащитником и оппозиционером, Арестович отметил: затяжной конфликт, когда речь идет о 2-3 годах или по крайней мере больше года, сообщает 24 канал.

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Война в Украине станет затяжным конфликтом

По словам советника ОП, уже через 2 месяца война в Украине будет длиться ровно год. И за эти 2 месяца никак не закончится.

Я подозреваю, что она не закончится и через полгода после двух месяцев. Уже 1,5 года есть, и это можно квалифицировать как затяжной конфликт,

– констатировал Арестович.

К лету война начнет стихать

По мнению советника президентского офиса, ближе к лету начнет происходить определенное затишье. Это касается боевых действий, правда, не означает, что закончатся обстрелы крылатыми ракетами и С-300. Война станет падать по интенсивности воздушных ударов и боевых действий на земле.

Арестович подчеркнул, что закончить войну должна будет Украина, в том числе силы обороны на поле боя. Все это будет зависеть от поставок вооружения и военной техники. Последние будут продолжаться, усиливаться и расширяться.

"Имею предчувствие, что нам передадут не только ПВО, но и самолеты и, возможно, что-то из наземной техники, когда промышленность раскочегарится. Но на это уходит полгода", – говорит он.

Каким будет финал

Арестович считает, что в итоге Россия в припадках лихорадки постарается одеть 200 тысяч своих "мобиков" в корейские штаны и дать им в руки иранские пистолеты-пулеметы. Украинская армия к тому моменту станет сильной и высоко технологичной.

"Вопрос только один – темп. Хотелось, чтобы западные поставки оружия и средств обеспечения и логистики позволяли нам опережать российские войска в темпах. Потому что это очень важно", – подчеркнул эксперт.

Как пояснил Арестович, если украинская разведка обнаруживает, что оккупанты начали концентрироваться на определенном направлении, то ВСУ по темпам должны успеть их переиграть.

В частности, по темпам обороны или ударить по другому месту, чтобы они туда опрокинули свои войска. А это, прежде всего, зависит от мобильности наземных сил, не только воздушных и дальнобойной артиллерии. И еще вдобавок разнообразной наземной техники

– подытожил советник ОП.

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Путин также готовится к продолжительной войне

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что нет никаких признаков, что Путин отказался от своей цели захватить всю Украину. Правда, сейчас он не добился ни одной цели. Поэтому готов воевать долго и планирует новые наступления.

По его словам, о том, что Кремль готовит продолжительную войну, свидетельствует, в частности, мобилизация в России. Столтенберг отметил, что Москва готова к еще большему количеству потерь со своей стороны.

Мы должны понимать, что президент Путин готов быть в этой войне длительное время и начинать новые наступательные операции.

– подчеркнул он.

Генсек НАТО повторил свое утверждение о том, что, вероятнее всего, война России против Украины завершится за столом переговоров, однако в любом случае следует обеспечить победу Украины как независимого и суверенного государства. Для этого нужно и дальше оказывать ей военную помощь. И НАТО готовится к долгосрочной поддержке.