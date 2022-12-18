Про це він заявив під час ефіру на ютуб-каналі "Фейгин Livе". Розмовляючи з російським правозахисником і опозиціонером, Арестович зазначив: затяжний конфлікт, коли мовиться про 2 – 3 роки або принаймні понад рік, повідомляє 24 канал.

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Війна в Україні стане затяжним конфліктом

За словами радника ОП, вже за 2 місяці війна в Україні триватиме рівно рік. І за ці 2 місяці жодним чином не закінчиться.

Я підозрюю, що вона не закінчиться і через пів року після цих двох місяців. Вже 1,5 року маємо, і це можна кваліфікувати як затяжний конфлікт,

– констатував Арестович.

До літа війна почне стихати

На думку радника президентського офісу, ближче до літа почне відбуватися певне затишшя. Це стосується бойових дій, щоправда не означає, що закінчаться обстріли крилатими ракетами та С-300. Війна почне падати за інтенсивністю повітряних ударів і бойових дій на землі.

Арестович наголосив, що закінчити війну повинна буде Україна, зокрема сили оборони на полі бою. А все це залежатиме від поставок озброєння та воєнної техніки. Останні ж триватимуть, посилюватимуться та розширятимуться.

"Маю передчуття, що нам передадуть не лише ППО, а і літаки та, можливо, щось із наземної техніки, коли промисловість розкочегариться. Але на це потрібно пів року", – каже він.

Яким буде фінал

Арестович вважає, що у підсумку Росія у припадках лихоманки намагатиметься одягти 200 тисяч своїх "мобіків" у корейські портки та дати їм у руки іранські пістолети-кулемети. Натомість українська армія до того моменту стане сильною та високо технологічною.

"Питання лише одне – темп. Хотілося, щоб західні поставки зброї та засобів забезпечення й логістики дозволяли нам випереджати російські війська в темпах. Тому що це дуже важливо", – підкреслив експерт.

Як пояснив Арестович, якщо українська розвідка виявляє, що окупанти почали концентруватися на певному напрямку, то ЗСУ за темпами мають встигнути переграти їх.

Зокрема, за темпами оборони або вдарити по іншому місцю, щоб вони туди перекинули свої війська. А це передусім залежить від мобільності наземних сил, не лише повітряних і далекобійної артилерії. І ще на додачу різноманітної наземної техніки

– підсумував радник ОП.

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Путін також готується до тривалої війни

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що немає жодних ознак, що Путін відмовився від своєї мети захопити всю Україну. Щоправда, зараз він не досягнув жодної мети. Тому готовий воювати довго й планує нові наступи.

За його словами, про те, що Кремль готує тривалу війну, свідчить, зокрема, мобілізація у Росії. Столтенберг зазначив, що Москва готова до ще більшої кількості втрат зі свого боку.

Ми маємо розуміти, що президент Путін готовий бути у цій війні тривалий час і розпочинати нові наступальні операції,

– підкреслив він.

Генсек НАТО повторив своє твердження про те, що, найімовірніше, війна Росії проти України завершиться за столом перемовин, однак у будь-якому разі слід забезпечити перемогу України як незалежної та суверенної держави. Для цього потрібно й надалі надавати їй військову допомогу. І НАТО готується до довгострокової підтримки.