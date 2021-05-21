Решение Демкива о закрытии так называемого дела "Роттердам+" вызывает сомнения в его объективности. Об этом говорят в НАБУ. Кроме того, его приняли во внерабочее время.
Ранее Прокурор САП в третий раз закрыл дело "Роттердам+"
Не было также консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов.
Прокурор отказался заслушать дело
Заслушать дело в присутствии исполняющего обязанности руководителя САП и других прокуроров Демкив отказал.
Он проигнорировал мнение своего коллеги – прокурора САП, что также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, – который готов представить обвинение в суде,
– говорится в сообщении НАБУ.
В бюро напомнили, что это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.
Закрытие дела "Роттердам+": что было раньше
- Бывший прокурор Виталий Пономаренко впервые закрыл дело "Роттердам+" в конце августа 2020 года. Позже это постановление отменили.
- Второй раз уголовное производство прокурор закрыл 21 января 2021 года. После этого Венедиктова заявила о проверке Пономаренко. В третий раз такая ситуация произошла 9 апреля 2021 года.
- Впоследствии Венедиктова уволила Пономаренко.