Решение Демкива о закрытии так называемого дела "Роттердам+" вызывает сомнения в его объективности. Об этом говорят в НАБУ. Кроме того, его приняли во внерабочее время.

Ранее Прокурор САП в третий раз закрыл дело "Роттердам+"

Не было также консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов.

Прокурор отказался заслушать дело

Заслушать дело в присутствии исполняющего обязанности руководителя САП и других прокуроров Демкив отказал.

Он проигнорировал мнение своего коллеги – прокурора САП, что также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, – который готов представить обвинение в суде,

– говорится в сообщении НАБУ.

В бюро напомнили, что это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

Закрытие дела "Роттердам+": что было раньше

Бывший прокурор Виталий Пономаренко впервые закрыл дело "Роттердам+" в конце августа 2020 года. Позже это постановление отменили.

Второй раз уголовное производство прокурор закрыл 21 января 2021 года. После этого Венедиктова заявила о проверке Пономаренко. В третий раз такая ситуация произошла 9 апреля 2021 года.

Впоследствии Венедиктова уволила Пономаренко.