Решение Демкива о закрытии так называемого дела "Роттердам+" вызывает сомнения в его объективности. Об этом говорят в НАБУ. Кроме того, его приняли во внерабочее время.

Ранее Прокурор САП в третий раз закрыл дело "Роттердам+"

Не было также консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела. Речь идет о более 100 томах письменных материалов и 350 Гб видеозаписей допросов.

Прокурор отказался заслушать дело

Заслушать дело в присутствии исполняющего обязанности руководителя САП и других прокуроров Демкив отказал.

Он проигнорировал мнение своего коллеги – прокурора САП, что также осуществляет процессуальный контроль в деле с начала его расследования и имеет противоположную позицию относительно судьбы уголовного производства, – который готов представить обвинение в суде,
– говорится в сообщении НАБУ.

В бюро напомнили, что это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица.

Закрытие дела "Роттердам+": что было раньше

Что такое "Роттердам+"?

Это методика определения стоимости угля, чтобы производить электроэнергию в Украине. Покупать топливо на международной бирже в Нидерландах начали с 2016 года. Формула собирала избыточные расходы, поэтому украинцы переплатили за "Роттердам+" почти 40 миллиардов гривен.