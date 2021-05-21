Рішення Демківа про закриття так званої справи "Роттердам+" викликає сумніви в його об’єктивності. Про це кажуть у НАБУ. Крім того, його ухвалили в позаробочий час.

Раніше Прокурор САП втретє закрив справу "Роттердам+"

Не було також консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи. Мовиться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів. Прокурор відмовився заслухати справу

Заслухати справу в присутності виконувача обов'язків керівника САП та інших прокурорів Демків відмовив.

Він проігнорував і думку свого колеги – прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, – який готовий представити обвинувачення у суді,

– мовиться у повідомленні НАБУ.

У бюро нагадали, що ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці.

Закриття справи "Роттердам+": що було раніше