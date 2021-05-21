Рішення Демківа про закриття так званої справи "Роттердам+" викликає сумніви в його об’єктивності. Про це кажуть у НАБУ. Крім того, його ухвалили в позаробочий час.
Раніше Прокурор САП втретє закрив справу "Роттердам+"
Не було також консультацій із детективами та належного вивчення матеріалів справи. Мовиться про понад 100 томів письмових матеріалів та 350 Гб відеозаписів допитів.
Прокурор відмовився заслухати справу
Заслухати справу в присутності виконувача обов'язків керівника САП та інших прокурорів Демків відмовив.
Він проігнорував і думку свого колеги – прокурора САП, що також здійснює процесуальний контроль у справі з початку її розслідування та має протилежну позицію стосовно долі кримінального провадження, – який готовий представити обвинувачення у суді,
– мовиться у повідомленні НАБУ.
У бюро нагадали, що ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці.
Закриття справи "Роттердам+": що було раніше
- Колишній прокурор Віталій Пономаренко вперше закрив справу "Роттердам+" наприкінці серпня 2020 року. Пізніше цю постанову скасували.
- Вдруге кримінальне провадження прокурор закрив 21 січня 2021 року. Після цього Венедіктова заявила про перевірку Пономаренка. Втретє така ситуація сталась 9 квітня 2021 року.
- Згодом Венедіктова звільнила Пономаренка.