Сегодня в истории коммунального некоммерческого предприятия "Хмельницкий сердечно-сосудистый центр" Хмельницкого областного совета состоялось знаковое событие – начал свою деятельность современный реперфузионный центр, в котором жители области будут получать эффективную и своевременную кардиологическую и кардиохирургическую помощь.

Без преувеличения можно сказать, что это важная новость для всей области, ведь на базе этого медицинского учреждения ежегодно получают стационарную помощь около четырех тысяч пациентов и еще 45 тысяч – консультативную.

Значимость этого события подтверждает и тот факт, что открытие центра состоялось при участии Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, главы областного совета Виолетты Лабазюк, народных депутатов Украины, директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова НАМН Украины Василия Лазоришинца и, конечно, медицинского персонала учреждения и работников подрядной строительной организации.

Как свидетельствует статистика, в Хмельницкой области, как и в Украине в целом, удельный вес причин смертности от заболеваний системы кровообращения занимает первое место и достигает почти 70%. Именно поэтому оказание высококвалифицированной специализированной диагностическо-лечебной и консультативной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями является приоритетом и для отрасли здравоохранения, и для властных структур.

Именно исходя из этого и с целью обеспечения надлежащих условий для пребывания пациентов, их качественного лечения и профилактики тяжелых осложнений в конце 2017 года была начата реконструкция зданий учреждения. За 3 года совместными усилиями удалось создать современный кардиологический центр по всем европейским стандартам. К слову, подобных заведений такого уровня в Украине лишь несколько.

На реконструкцию и строительно-монтажные работы заведения было направлено более 30 миллионов гривен из областного бюджета и более 36 миллионов из государственной казны. Потребность в дополнительном финансировании первого пускового комплекса составляет еще почти 36 млн гривен.

Ожидаемая стоимость реализации проекта второй очереди реконструкции составляет по предварительным подсчетам еще 300 млн гривен, которая предусматривает строительство с использованием новейших строительных технологий, тепло - и энергосберегающего электрообеспечения, а также материально-техническое оснащение объекта.

Кроме того, заведение остро нуждается в обеспечении специализированным автотранспортом (реанимобилем) для доставки пациентов с острым коронарным синдромом.

По словам главного врача больницы, заслуженного врача Украины, доктора медицинских наук, депутата областного совета Андрея Кланци, весь этот дорогостоящий, но уникальный проект по созданию единственного в области современного сердечно-сосудистого центра, сконцентрированного на одной базе, позволит эффективно и своевременно оказывать жителям области кардиологическую и кардиохирургическую помощь. Это, в частности, пациентам с острыми и предынфарктными состояниями, сложными нарушениями ритма сердца и пациентам с жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы от обычного увеличения давления до сложных клапанных пороков сердца или врожденных патологий. Есть надежда, как сказал Андрей Кланца, что с открытием реперфузионного центра вдвое увеличится объем лечебно-диагностической помощи жителям области. Вместе с тем, проводится необходимая работа до проведения операций по трансплантации сердца.

Председатель областного совета Виолетта Лабазюк отметила, что, несмотря на все вызовы и непростые условия настоящего, областной совет и в дальнейшем будет способствовать развитию медицинской отрасли Хмельницкой области, оказывая финансовую помощь, внедряя современные медицинские технологии и лечебно-диагностическое оборудование. Такие поступательные шаги будут создавать необходимые условия для надлежащей работы медработников и медицинского обслуживания населения. Ведь именно на медиков возлагается ответственность за сохранность самого дорогого сокровища – здоровья.

Виолетта Лабазюк выразила благодарность всем, кто прилагал максимум усилий, приближая открытие реперфузионного центра – директору учреждения Андрею Кланце, депутатам областного совета предыдущего и нынешнего созывов, руководству Департамента здравоохранения облгосадминистрации за четкую и последовательную позицию в поддержке реконструкции областного коммунального заведения в современный высокотехнологичный медицинский центр.

Главный врач областного сердечно-сосудистого центра Андрей Кланца отметил, что медицинским учреждением, согласно Программе медицинских гарантий, на сегодня с Национальной службой здоровья Украины заключены соответствующие соглашения с четырьмя пакетами на общую сумму 49 млн 700 тыс. гривен. Это – "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях", "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций", "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда". Именно последний пакет является эксклюзивным, ведь Хмельницкий областной сердечно-сосудистый центр является единственным учреждением в нашей области, которое предоставляет такие медицинские услуги при остром инфаркте миокарда его жителям.

В реконструированном корпусе новообразованного реперфузионного центра расположены современные отделения инвазивной кардиологии и интервенционной радиологии №1, амбулаторно-поликлиническое отделение, операционный блок, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, которые будут принимать пациентов со всей области с острыми состояниями в кардиологии – инфаркт миокарда и прединфарктные состояния, сложные нарушения ритма, оказывать консультативную амбулаторную помощь третьего уровня.

Реперфузионный центр оснащен современной кислородной станцией, которая автономно обеспечивает учреждение медицинским кислородом и сжатым воздухом. Полностью обновлены все сети – водоснабжение, канализация, отопление, приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и очисткой воздуха, электросети с высокопроизводительным дизель-генератором.

По правительственной инициативе три года назад для медицинского учреждения приобретено два ангиографа общей стоимостью 46 млн грн, которые установлены в оборудованных по мировым стандартам катетеризационных лабораториях и ожидают первого пациента.

Отделение интенсивной терапии оборудовано новым современным оборудованием и рассчитано на 12 коек (при необходимости – до 16). Палаты оснащены в соответствии с современными требованиями и рассчитаны на одного – трех пациентов. Закуплены также современные ультразвуковые сканеры и портативный рентген-аппарат.