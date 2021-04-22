Сьогодні в історії комунального некомерційного підприємства – "Хмельницький серцево-судинний центр" Хмельницької обласної ради відбулася знакова подія – розпочав діяльність сучасний реперфузійний центр, у якому мешканці області отримуватимуть ефективну та своєчасну кардіологічну та кардіохірургічну допомогу.

Без перебільшення можна сказати, що це важлива новина для всієї області, адже на базі цього медичного закладу щорічно отримують стаціонарну допомогу близько чотирьох тисяч пацієнтів і ще 45 тисяч – консультативну.

Значимість цієї події підтверджує і той факт, що відкриття центру відбулося за участі Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, голови обласної ради Віолети Лабазюк, народних депутатів України Сергія Лабазюка, Володимир Ватраса, Сергія Бабака, Оксани Дмитрієвої, Юрія Заславського, Олени Копанчук, Сергія Мандзія, Ігоря Марчука, Миколи Стефанчука, голови облдержадміністрації Сергія Гамалія, Хмельницького міського голови Олександра Симчишина, заступників голови обласної ради Володимира Гончарука та Валентина Соколюка, директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова НАМН України Василя Лазоришинця і, звичайно, медичного персоналу закладу та працівників підрядної будівельної організації.

Як свідчить статистика, у Хмельницькій області, як і в Україні в цілому, питома вага причин смертності від захворювань системи кровообігу займає перше місце і сягає майже 70%. Саме тому надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностично-лікувальної та консультативної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями є пріоритетом і для галузі охорони здоров'я, і для владних структур.

Саме з огляду на це та з метою забезпечення належних умов для перебування пацієнтів, їх якісного лікування та профілактики важких ускладнень у кінці 2017 року було розпочато реконструкцію будівель закладу. За 3 роки спільними зусиллями вдалося створити сучасний кардіологічний центр за усіма європейськими стандартами. До слова, подібних закладів такого рівня в Україні лише декілька.

На реконструкцію та будівельно-монтажні роботи закладу було спрямовано понад 30 мільйонів гривень з обласного бюджету та більше 36 мільйонів з державної казни. Потреба у додатковому фінансуванні першого пускового комплексу становить ще майже 36 млн гривень.

Очікувана вартість реалізації проєкту другої черги реконструкції становить за попередніми підрахунками ще 300 млн гривень, яка передбачає будівництво з використанням новітніх будівельних технологій, тепло- та енергоощадного електрозбереження, а також матеріально-технічне оснащення об'єкта.

Окрім того, заклад гостро потребує забезпечення спеціалізованим автотранспортом (реанімобілем) для доставки пацієнтів з гострим коронарним синдромом.

За словами головного лікаря закладу, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, депутата обласної ради Андрія Кланци, весь цей дороговартісний, але унікальний проєкт зі створення єдиного в області сучасного серцево-судинного центру, сконцентрованого на одній базі, дозволить ефективно та своєчасно надавати мешканцям області кардіологічну та кардіохірургічну допомогу. Це, зокрема, пацієнтам з гострими та передінфарктними станами, складними порушеннями ритму серця та пацієнтам зі скаргами з боку серцево-судинної системи від звичайного збільшення тиску до складних клапанних вад серця або вроджених патологій. Є сподівання, як сказав Андрій Кланца, що з відкриттям реперфузійного центру вдвічі збільшиться обсяг лікувально-діагностичної допомоги мешканцям області. Разом з тим, проводиться необхідна робота до проведення операцій з трансплантації серця.

Голова обласної ради Віолета Лабазюк зазначила, що, попри усі виклики та непрості умови сьогодення, обласна рада й надалі буде сприяти розвитку медичної галузі Хмельниччини, надаючи фінансову допомогу, впроваджуючи сучасні медичні технології та лікувально-діагностичне обладнання. Такі поступальні кроки створюватимуть необхідні умови для належної роботи медпрацівників і медичного обслуговування населення. Адже саме на медиків покладається відповідальність за збереження найдорожчого скарбу – здоров'я.

Віолета Лабазюк висловила вдячність усім, хто докладав максимум зусиль, наближаючи відкриття реперфузійного центру – директору закладу Андрію Кланці, депутатам обласної ради попереднього та нинішнього скликань, керівництву Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації за чітку та послідовну позицію у підтримці реконструкції обласного комунального закладу у сучасний високотехнологічний медичний центр.

Головний лікар обласного серцево-судинного центру Андрій Кланца зауважив, що медичним закладом, відповідно до Програми медичних гарантій, на сьогодні з Національною службою здоров'я України укладено відповідні угоди за чотирьма пакетами на загальну суму 49 млн 700 тис. гривень. Це – "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах", "Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій", "Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Медична допомога при гострому інфаркті міокарда". Саме останній пакет є ексклюзивним, адже Хмельницький обласний серцево-судинний центр є єдиним закладом в нашій області, який надає такі медичні послуги при гострому інфаркті міокарда його мешканцям.

У реконструйованому корпусі новоствореного реперфузійного центру розташовані сучасні відділення інвазивної кардіології та інтервенційної радіології №1, амбулаторно-поліклінічне відділення, операційний блок, кабінети ультразвукової та функціональної діагностики, які прийматимуть пацієнтів зі всієї області з гострими станами в кардіології – інфарктміокарду та передінфарктні стани, складні порушення ритму, надаватимуть високоспеціалізовану консультативну амбулаторну допомогу третього рівня.

Реперфузійний центр оснащений сучасною кисневою станцією, яка автономно забезпечує заклад медичним киснем та стисненим повітрям. Повністю оновлено всі мережі – водопостачання, каналізація, опалення, приточно-витяжна вентиляція із кондиціонуванням та очищенням повітря, електромережі із високопродуктивним дизель-генератором.

За урядовою ініціативою три роки тому для медичного закладу придбано два ангіографи загальною вартістю 46 млн грн, які встановлені в обладнаних за світовими стандартами катетеризаційних лабораторіях і очікують першого пацієнта.

Відділення інтенсивної терапії обладнано новим сучасним устаткуванням і розраховано на 12 ліжок (при потребі – до 16). Палати оснащені відповідно до сучасних вимог і розраховані на одного – трьох пацієнтів. Закуплено також сучасні ультразвукові сканери та портативний рентген-апарат.