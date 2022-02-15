Такое мнение в Facebook высказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы продолжаем работать над масштабным развитием страны. Ведь действительно Независимая Украина – это страна с развитой современной инфраструктурой", – написал Кубраков.

Он также напомнил о планах программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на этот год. Планируется восстановить еще 5 500 км дорог и 300 мостов и искусственных сооружений. Будет также отремонтировано и построено 750 км железнодорожных путей и произведено 1 500 новых грузовых вагонов.

Кроме этого, в 2022 году стартуют три новых программы: начнется реконструкция 6 днепровских шлюзов, создание 6 Национальных природных парков, а также массовое восстановление и модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Также будет продолжена реконструкция взлетно-посадочных полос и многое другое.

Министр также напомнил об оперативных мерах, предпринятых МИУ в качестве реакции на агрессивные действия России.

В частности, для обеспечения беспрепятственного прохода судов в порты Черного моря уже заканчивается промер глубин по новому коридору между западной границей незаконных учений РФ и юго-восточным краем Днестровской банки. Предварительно названные глубины в пределах 15 – 20 метров уже подтверждены, и из порта Южный уже вышло первое судно класса Panamax с грузом зерна.

Кроме этого, оперативно удалось решить вопрос с продолжением авиасообщения. Выделенные из резервного фонда 16,6 млрд гривен позволяют покрыть 23 страховых случая. В результате авиакомпания SkyUp уже сняла все запреты на полеты, к ним присоединились Bees Airline, Международные авиалинии Украины и другие.

"Мой месседж всем украинцам — сейчас как никогда важно выкладываться по полной, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что на этой земле его не ждут", – заявил Кубраков.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2022 году президентская программа будет реализовываться на 715 объектах.