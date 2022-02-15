Таку думку у Facebook висловив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ми продовжуємо працювати над масштабним розвитком країни. Адже справді Незалежна Україна – це країна із розвиненою сучасною інфраструктурою,

– написав Кубраков.

Він також нагадав про плани програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на цей рік. Планується відновити ще 5 500 км доріг та 300 мостів та штучних споруд. Буде також відремонтовано та збудовано 750 км залізничних колій та вироблено 1 500 нових вантажних вагонів.

Крім цього, у 2022 році стартують три нові програми: розпочнеться реконструкція 6 дніпровських шлюзів, створення 6 Національних природних парків, а також масове відновлення та модернізація міжнародних автомобільних пунктів пропуску. Також буде продовжено реконструкцію злітно-посадкових смуг та багато іншого.

Міністр також нагадав про оперативні заходи, вжиті МІУ за останні дні.

Зокрема, для забезпечення безперешкодного проходу суден до портів Чорного моря вже закінчується вимірювання глибин новим коридором між західним кордоном незаконних навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Попередньо названі глибини в межах 15–20 метрів вже підтверджені, і з порту Южний вже вийшло перше судно класу Panamax із вантажем зерна.

Окрім цього, оперативно вдалося вирішити питання із продовженням авіасполучення. Виділені з резервного фонду 16,6 млрд гривень дозволяють покрити 23 страхові випадки. В результаті авіакомпанія SkyUp вже зняла всі заборони на польоти, до них приєдналися також Bees Airline, Міжнародні авіалінії України та інші.

Мій меседж усім українцям — зараз, як ніколи, важливо викладатися на повну, кожен на своєму місці. Лише так ми покажемо ворогу, що на цій землі його не чекають,

заявив Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що у 2022 році президентська програма реалізовуватиметься на 715 об'єктах.