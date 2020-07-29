Венгрия одобряет разработку нового закона о национальных меньшинствах в Украине. Однако, по мнению посла Венгрии в Украине, создание частных школ для представителей нацменьшинств – это попытка Украины избавиться от ответственности за своих граждан и налогоплательщиков.

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в разговоре с представителями агентства "Интерфакс-Украина" поддержал идею защиты национальных меньшинств в сфере украинского образования.

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Новый закон – лучшая альтернатива

Вторая вещь, которую упомянул господин Боднар (заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар – 24 канал), это разработка нового закона. Мы абсолютно поддерживаем это. Я должен напомнить вам, что очень противоречивый закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" содержит серьезную блокировку, которая была "пересажена" из закона об образовании, его знаменитая седьмая статья, в которой говорится о меньшинствах,

– заявил Ийдярто.

О каком заявлении Боднара идет речь?

Общественный резонанс вызвали слова Василия Бондара, который заявил, что украинское законодательство должно обеспечить права национальных меньшинств в сфере образования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах".

Что предусматривает закон о функционировании украинского языка? Согласно закону, каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. Ради соблюдения этого условия государство обязуется обеспечить курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности. В свою очередь венгерские власти заявили, что Венгрия будет соблюдать вето на заседание комиссии Украина-НАТО, поскольку считает необходимым обеспечить защиту национального меньшинства венгров на территории Украины.

Что предусматривает закон об украинском языке как государственном / Инфографика 24 канала

"Мнение нацменьшинств должно быть учтено"

По мнению Ийдярто, украинской стороне перед принятием закона необходимо консультироваться с представителями меньшинств, а также международной организацией (вероятно, Венецианской комиссией). В таком случае можно будет рассчитывать на поддержку Венгрии.

"Нет" частным школам для нацменьшинств

Иштван Ийдярто раскритиковал идею украинской власти реформировать школы для нацменьшинств в частные учебные заведения.

"Мы говорим о 72 учебных заведениях, которые посещает венгерское нацменьшинство. Каждое из них должно быть частным? Это значит, что украинское государство хочет избавиться ответственности и перевести их в частную систему. Почему? Разве венгры в Украине больше не являются плательщиками налогов, и для меньшинств должно быть частное образование, частное здравоохранение, частные пенсии, все частное?" – пояснил Ийдярто.

Три негативные для венгров реформы

Иштван Ийдярто также заявил, что в Украине на сегодня есть три крайне негативные для Венгрии реформы: это реформа образования, использования языка и административная реформа. Дипломат подтвердил, что пока Украина не сделает шаг навстречу, Венгрия продолжит ветировать заседание комиссии Украина-НАТО.

"Понятно, Венгрия не рада этому вето комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. Но пока мы не увидим какого-то прогресса с украинской стороны, мы должны хранить его", – отметил Ийдярто.

По мнению дипломата, ключевой задачей Венгрии было подать серьезный сигнал, что в Украине сейчас что-то не так с правами меньшинств. По мнению венгерских властей, украинской стороне необходимо вернуться к политике, которая проводилась до принятия законов об образовании и языке. Это станет ключевым решением для улучшения украино-венгерских отношений, а также позволит провести комиссию Украина-НАТО.