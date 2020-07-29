Венгрия поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины и введение санкций против России. Однако посол Венгрии в Украине считает, что иногда стоит обсуждать, действительно ли санкции наносятся какой-то вред России и не является ли это просто формальностью.

Венгрия всячески поддерживает позицию Европейского Союза относительно санкций против России. Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина".

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Усиление санкций

На вопрос, готова Венгрия поддержать идею усиления санкций против России за нарушение им норм международного права, Ийдярто отметил, что страна также их поддержит. Однако иногда необходимо обсуждать, помогает ли это Украине и действительно создает какие-то проблемы для агрессора.

Время от времени появляется вопрос, помогает политика введения санкций предотвратить такие ситуации и имеет влияние на страну, против которой они вводятся. Но это в большей степени политические и теоретические дискуссии,

– пояснил дипломат.

Общий итог таков, говорит Ийдярто, что Венгрия поддерживает политику санкций, однако время надо обсуждать, помогает ли это Украине и действительно создает какие-то проблемы для Российской Федерации.

Он также отметил, что Венгрия пытается поддерживать связь с российскими партнерами, "объясняя им украинскую ситуацию, подчеркивая, что очень важно иметь мир и стабильность в регионе".

Возможное наступление России с Юга

Отвечая на вопрос, разделяет Венгрия беспокойство Украине в связи со слухами о возможном расширении агрессии РФ против Украины, посол отметил, что если такая ситуация возникнет, Венгрия поддержит международных партнеров и союзников.

Честно говоря, я не слышал о подготовке российской деятельности, которая может в дальнейшем ставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины ни от источников в Венгрии, ни в НАТО. Но я не имею права ставить под сомнение серьезность ситуации,

– подчеркнул Ийдярто.

В то же время дипломат отметил: о вероятном наступление слышал основном от источников, которые предоставляет Украина. Кроме информации от них, он лично почти ничего и не слышал. "Конечно, мы абсолютно выступаем за мирный процесс, помощь Украине восстановить ее суверенитет над ее потерянными территориями, – добавил посол.

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