Угорщина підтримує суверенітет, територіальну цілісність України і введення санкцій проти Росії. Однак посол Угорщини в Україні вважає, що інколи варто обговорювати, чи справді санкції завдаються якоїсь шкоди Росії і чи не є це просто формальністю.

Угорщина всіляко підтримує позицію Європейського Союзу щодо санкцій проти Росії. Про це заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Посилення санкцій

На питання, чи готова Угорщина підтримати ідею посилення санкцій проти Росії за порушення нею норм міжнародного права, Ійдярто зазначив, що країна також їх підтримає. Проте іноді необхідно обговорювати, чи допомагає це Україні і чи дійсно створює якісь проблеми для агресора.

Час від часу з'являється питання, чи допомагає політика введення санкцій запобігти таким ситуаціям і чи має вплив на країну, проти якої вони вводяться. Але це більшою мірою політичні та теоретичні дискусії,

– пояснив дипломат.

Загальний підсумок такий, каже Ійдярто, що Угорщина підтримує політику санкцій, однак часом треба обговорювати, чи допомагає це Україні і чи дійсно створює якісь проблеми для Російської Федерації.

Він також зазначив, що Угорщина намагається підтримувати зв'язок з російськими партнерами, "пояснюючи їм українську ситуацію, підкреслюючи, що дуже важливо мати мир і стабільність в регіоні".

Можливий наступ Росії з Півдня

Відповідаючи на питання, чи поділяє Угорщина занепокоєння України в зв'язку з чутками про можливе розширення агресії РФ проти України, посол зазначив, що якщо така ситуація виникне, Угорщина підтримає міжнародних партнерів і союзників.

Чесно кажучи, я не чув про підготовку російською діяльності, яка може в подальшому ставити під загрозу суверенітет і територіальну цілісність України ні від джерел в Угорщині, ні в НАТО. Але я не маю права ставити під сумнів серйозність ситуації,

– підкреслив Ійдярто.

Водночас дипломат зазначив: про ймовірний наступ чув здебільшого від джерел, які надає Україна. Окрім інформації від них, він особисто майже нічого і не чув. "Звичайно, ми абсолютно виступаємо за мирний процес, допомога Україні відновити її суверенітет над її втраченими територіями, – додав посол.

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