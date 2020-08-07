В Кабинете министров подготовили законопроект, который будет регламентировать работу таксистов. Он призван, чтобы наладить недостатки на внутреннем рынке такси.

Проект будет регламентировать работу таксистов, в нем учтены все недостатки законодательства. Об этом написал в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Что предусматривает законопроект

Прозрачные правила выхода на рынок. В частности, отмена лицензирования для внутренних перевозок пассажиров такси.

Обеспечение безопасности движения и ответственности перевозчиков перед пассажирами.

Работу такси по патенту, который можно будет приобрести на месяц или год.

Обеспечение уплаты налогов. В Мининфраструктуры оценивают, их сумма составит около 800 миллионов гривен на год.

Введение обязательного страхования пассажиров. Качество услуг улучшится.

Создание условий честной и прозрачной конкуренции.

Состояние рынка такси в Украине

По последним подсчетам, в Украине около 220 тысяч таксистов. Это составляет более 1% от экономически активного населения. Криклий отмечает, что 98% перевозчиков работают в тени. Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок – 40 миллиардов гривен в год.