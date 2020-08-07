В Кабміні готують законопроєкт про легалізацію ринку таксі: деталі
В Кабінеті міністрів підготували законопроєкт, який регламентуватиме роботу таксистів. Він покликаний, аби налагодити недоліки у внутрішньому ринку таксі.
Проєкт регламентуватиме роботу таксистів, у ньому враховані всі недоліки законодавства. Про це написав у фейсбук міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Що передбачає законопроєкт
- Прозорі правила виходу на ринок. Зокрема, скасування ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів таксі.
- Забезпечення безпеки руху та відповідальності перевізників перед пасажирами.
- Роботу таксі за патентом, який можна буде придбати на місяць або рік.
- Забезпечення плати податків. У Мінінфраструктури оцінюють, їх сума становитиме близько 800 мільйонів гривень на рік.
- Запровадження обов'язкового страхування пасажирів. Якість послуг покращиться.
- Створення умов чесної та прозорої конкуренції.
Який стан ринку таксі в Україні
За останніми підрахунками, в Україні є близько 220 тисяч таксистів. Це становить понад 1% від економічно активного населення. Криклій наголошує, що 98% перевізників працюють в тіні. Щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень – 40 мільярдів гривень на рік.