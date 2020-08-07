Проєкт регламентуватиме роботу таксистів, у ньому враховані всі недоліки законодавства. Про це написав у фейсбук міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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За останніми підрахунками, в Україні є близько 220 тисяч таксистів. Це становить понад 1% від економічно активного населення. Криклій наголошує, що 98% перевізників працюють в тіні. Щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень – 40 мільярдів гривень на рік.