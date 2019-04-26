Новый антирекорд: на заседание в Раду пришли 10 депутатов

На заседание парламента в пятницу, 26 апреля, пришли 10 депутатов из 423-х. Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 14 мая – после праздников.

По словам депутата от "Народного фронта" Леонида Емца, это абсолютный антирекорд Верховной Рады. Он считает, чтобы парламент не стоял пустым, надо изменить избирательную систему.

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Емец убежден, что одной политической силой новоизбранного президента Владимира Зеленского положительных изменений в этом вопросе не достичь. Единственный выход – открытые избирательные списки.

Если новый состав парламента будет избран по старой избирательной системе, картинка сильно не изменится. Ну будут тут сидеть 100-150 ответственных депутатов. А толку? Надо минимум 226 для принятия хоть какого-то решения. Нужно изменить избирательную систему,

– заявил он.

А депутатам таки было, что обсудить в пятницу. На этом пленарном заседании, спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что в парламенте зарегистрировано уже 4 проекта постановления об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом законопроекта о украинском языке.