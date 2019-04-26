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      Парубий: Разблокировать подписание нового закона о языке Рада сможет 14 мая

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      В день голосования люди собрались возле Рады в поддержку закона о языке
      В день голосования люди собрались возле Рады в поддержку закона о языке / "5 канал"

      Все постановления об отмене голосования за проект закона об украинском языке как государственном Верховная Рада Украины рассмотрит уже на следующем пленарном заседании. Именно эти пока четыре постановления сейчас блокируют подписание уже принятого закона спикером парламента.

      Спикер Рады Андрей Парубий на пленарном заседании в пятницу, 26 апреля, сообщил, что в парламенте зарегистрировано уже 4 проекта постановления об отмене результатов голосования во втором чтении и в целом законопроекта об украинском языке.

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      Он пояснил, что регламент работы Верховной Рады отводит двое суток (парламентские рабочие) на регистрацию таких постановлений народными депутатами. Поскольку за законопроект проголосовали 25 апреля, то сразу 26 апреля нет смысла рассматривать эти постановления об отмене. Ведь их могут регистрировать еще и еще.


      Парубий утверждает, что уже 14 мая преграды подписанию закона о языке устранят

      Кроме того, также 25 апреля на вечернем заседании парламент начал рассмотрение законопроекта о рынке электроэнергии. И пока Рада не завершит работу над ним – регламент не позволяет голосовать за другие инициативы.

      Обратите внимание: Как на закон об украинском языке отреагировали политики и известные украинцы – в материале 24 канала

      Нарушение же регламента может поставить под сомнение легитимность закона, а этого допустить нельзя. Конституционный суд также не должен иметь оснований сомневаться в конституционности закона о языке.

      На следующем пленарном заседании безотлагательно мы рассмотрим все эти постановления. Безотлагательно я подпишу закон о языке. Безотлагательно – и об этом есть договоренность – президент Петр Порошенко подпишет закон,
      – сказал Парубий.

      Напомним, спикер Парубий сможет подписать закон о языке, только если парламент отклонит постановления об отмене голосования по этому закону. Впрочем, сам председатель парламента уверен, что в Верховной Раде с этим трудности не возникнут.

      Читайте также: Топ-мифы о языковом законе и как будет на самом деле

      Следующее пленарное заседание Верховной Рады начнется 14 мая – после праздников.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство языковый вопрос Украинский язык
      Источник: 24 канал
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