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      Парубій: Розблокувати підписання нового закону про мову Рада зможе 14 травня

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      У день голосування люди зібралися біля Ради на підтримку закону про мову
      У день голосування люди зібралися біля Ради на підтримку закону про мову / "5 канал"

      Усі постанови про скасування голосування за проект закону про українську мову як державну Верховна Рада України розгляне вже наступного пленарного засідання. Саме ці поки що чотири постанови наразі блокують підписання вже ухваленого закону спікером парламенту.

      Спікер Ради Андрій Парубій на пленарному засіданні в п'ятницю, 26 квітня, повідомив, що в парламенті зареєстровано вже 4 проекти постанови про скасування результатів голосування у другому читанні і в цілому законопроекту про українську мову.

      Читайте також: Як до закону про українську мову ставляться читачі 24 каналу: результати опитування

      Він пояснив, що регламент роботи Верховної Ради відводить дві доби (парламентські робочі) на реєстрацію таких постанов народними депутатами. Оскільки за законопроект проголосували 25 квітня, то одразу 26 квітня немає сенсу розглядати ці постанови про скасування. Адже їх можуть реєструвати ще і ще.


      Парубій запевняє, що вже 14 травня перепони до підписання закону про мову усунуть

      Крім того, також 25 квітня на вечірньому засіданні парламент розпочав розгляд законопроекту про ринок електроенергії. І доки Рада не завершить роботу над ним – регламент не дозволяє голосувати за інші ініціативи.

      Зверніть увагу: Як на закон про українську мову зреагували політики та відомі українці – у матеріалі 24 каналу

      Порушення ж регламенту може поставити під сумнів легітимність закону, а цього допустити не можна. Конституційний суд також не повинен мати підстав сумніватися у конституційності закону про мову.

      На наступному пленарному засіданні невідкладно ми розглянемо всі ці постанови. Невідкладно я підпишу закон про мову. Невідкладно – і про це є домовленість – президент Петро Порошенко підпише закон,
      – сказав Парубій.

      Нагадаємо, спікер Парубій зможе підписати закон про мову, лише якщо парламент відхилить постанови про скасування голосування щодо цього закону. Утім, сам голова парламенту впевнений, що у Верховній Раді з цим труднощі не виникнуть.

      Читайте також: Топ-міфи про мовний закон і як буде насправді

      Наступне пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться 14 травня – після свят.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Українська мова мовне питання Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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