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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новый бизнес сицилийской мафии: гангстеры ломали людям конечности и наживались на страховках

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Сицилийская мафия нашла новую схему обогащения
Сицилийская мафия нашла новую схему обогащения / Фото из открытых источников

Члены сицилийской мафии бросали людям на ноги 25-килограммовые гири и забирали деньги пострадавших, выплаченные страховыми фирмами.

Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что таким образом гангстеры заработали сотни тысяч евро. Полиция поймала 11 членов группировки, среди них – медсестру местной больницы, которая доставляла жертвам анестезию, чтобы они не так громко кричали.

По данным прокуратуры, гири, которые используют в спортзалах, умышленно бросали на конечности жертв, зажатых между бетонными блоками. Часто бандиты использовали лед, чтобы конечности жертв онемели перед тем, как их сломают.

По информации полиции, издевательства происходили в частных домах или на складах. Полицейские электронные средства наблюдения зафиксировали крики жертв. Также удалось перехватить и записать разговоры гангстеров о том, что в больницах Палермо у них есть соучастники.

Известно, что своих "жертв-соучастников" – наркоманов, бездомных, обездоленных – мафиози вербовали на вокзале Палермо. Им обещали горы денег, в результате бедняги получали несколько сотен евро, а главный доход оставался у гангстеров.

Теги: Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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