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Новий бізнес сицилійської мафії: гангстери ламали людям кінцівки та наживалися на страховках

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Сицилійська мафія знайшла нову схему збагачення
Сицилійська мафія знайшла нову схему збагачення / фото з відкритих джерел

Члени сицилійської мафії кидали людям на ноги 25-кілограмові гирі та забирали гроші постраждалих, виплачені страховими фірмами.

Про це пише The Guardian.

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Зазначається, що таким чином гангстери заробили сотні тисяч євро. Поліція упіймала 11 членів угруповання, серед них – медсестру місцевої лікарні, яка доставляла жертвам анестезію, щоб вони не так гучно кричали.

За даними прокуратури, гирі, які використовують у спортзалах, умисне кидали на кінцівки жертв, затиснутих між бетонними блоками. Часто бандити використовували лід, щоб кінцівки жертв оніміли перед тим, як їх зламають.

За інформацією поліції, знущання відбувалися у приватних будинках чи на складах. Поліцейські електронні засоби спостереження зафіксували крики жертв. Також вдалося перехопити і записати розмови гангстерів про те, що у лікарнях Палермо у них є співучасники.

Відомо, що своїх "жертв-співучасників" – наркоманів, безхатченків, знедолених – мафіозі вербували на вокзалі Палермо. Їм обіцяли гори грошей, натомість бідолахи отримували декілька сотень євро, а головний прибуток залишався у гангстерів.

Теги: Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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