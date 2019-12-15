Новый год 2020: лучшие новогодние елки мира

Главная елка Украины в этом году будет высотой 30 метров. В мире также активно готовятся встречать 2020 год – год белой металлической Крысы. 24 канал собрал интересные елки со всего мира.

Главная елка Украины



Главная елка страны в Киеве / Фото: Instagram

Главную "новогоднюю красавицу" Киева высотой в 30 метров традиционно установили на Софийской площади, украсив 4 км гирлянд и украшениями, которые обошлись в 2,5 млн гривен. Общее количество игрушек в форме конфет – 750 штук. Торжественное зажжение, тоже традиционно, состоится 19 декабря, в День Святого Николая. В общем, в Киеве состоятся шесть концертных программ на Софийской и Контрактовой площадях, которые покажут всем Щелкунчика, праздничный украинский городок и легендарных основателей Киева Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбидь.

Самая высокая елка мира



Самая высокая елка в мире / Фото: скриншот YouTube Albero di Natale Gubbio

Такой в этом году стала елка в коммуне Губбио в центре Италии. Ее высота – 750 метров, ширина – 450 метров. Это световая инсталляция из 700 неоновых огней и в Губбио она уже 38 лет. Чтобы "включить" свет елки, нужен кабель длиной 20 км. На вершине находится рождественская звезда, которая меняет цвет каждые пять минут. Это произведение новогоднего искусства привлекает туристов. День зажжения елки отмечается салютами и фейерверками, в 2014 году это лично делал Папа Франциск. Сейчас один огонек можно приобрести и посвятить дорогому человеку. Вся прибыль отправят на помощь фонда Save the Children.

Самая дорогая елка мира



Самая дорогая в мире новогодняя елка / Фото: Hotel Bahia

Такая находится в соседней с Италией Испании. Вместе с украшениями, она стоит $14 млн и расположена в гостинице "Кемпински Байя" в курортном городе Марбелья. Ее высота – шесть метров, среди украшений – кристаллы Swaroswki, настоящие яйца страуса с золотыми пластинами и алмазной пылью. Игрушки с сапфирами и бриллиантами, мехами и украшениями от самых известных ювелирных фирм создавались один месяц. Самое дорогое украшение – розовый бриллиант стоимостью $ 2,3 млн и круглый красный за $4,9 млн.

Новый Год в США: Нью-Йорк и Белый Дом



Новогодняя елка в Рокфеллер-центре, Нью-Йорк / photo: Patch

В городе Большого Яблока елку зажгли 4 декабря возле Рокфеллер-центра. У норвежской "красавицы" в этом году будет 50 тысяч огоньков, и хрустальная звезда Swarowski. Она останется для осмотра до 17 января. На улицах, непосредственно близких к аттракциону запрещены автомобили во избежание пробок. На зажжении выступали звездные исполнители. Дерево везли в Нью-Йорке из города Флорида на расстоянии 101 км от Рокфеллер-Центра. Перевозка ели на 35-метровом прицепе заняла два дня.

Мелания Трамп и украшенный Белый Дом / Фото: White House

Одна из комнат Белого Дома готова к рождественским праздникам / Фото: White House

Между тем, до Нового Года прихорашивается и Белый Дом. Мелания Трамп украсила его до Нового Года. Как это было, показали на официальном канале учреждения. Сама Мелания также показала кадры в своем аккаунте в Твиттере. В этом году, Белый Дом украшен белым и золотым цветами, акцент сделан на патриотизме. Главная ель Западного Крыла украшена золотыми звездами, шарами, маленькими цветами США и лентами. Главная же елка Белого Дома высотой 5,4 метра с бумажными цветами, которые символизируют каждый штат США.