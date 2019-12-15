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      Новий рік 2020: найкращі ялинки світу

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      Головна ялинка України цьогоріч буде висотою 30 метрів. У світі також активно готуються зустрічати 2020 рік – рік білого металевого Щура (Пацюка). 24 канал зібрав найцікавіші ялинки з усього світу.

      Головна ялинка України

      Головна ялинка країни у Києві / Фото: Instagram 

      Головну "новорічну красуню" Києва  висотою у 30 метрів традиційно встановили на Софійській площі, прикрасивши 4 км гірлянд та прикрасами, які обійшлися у 2,5 млн гривень. Загальна кількість іграшок у формі цукерок  750 штук. Урочисте запалення, теж традиційно, відбудеться 19 грудня, на День Святого Миколая.  Загалом, у Києві відбудуться шість концертних програм на Софійській та Контрактовій площах, які покажуть усім Лускунчика, святкове українське містечко і легендарних засновників Києва Кия, Щека, Хорива та їх сестру Либідь. 

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      Найвища ялинка світу 

      Найбільша ялинка у світі / Фото: скріншот YouTube Albero di Natale Gubbio

      Найвищою (знову) стала ялинка у комуні Губбіо в центрі Італії.  Її висота  750 метрів, ширина - 450 метрів.  Це світлова інсталляція з 700 неонових вогнів і у Губбіо вона вже 38 років. Щоб "увімкнути" світло ялинки, потрібен кабель довжиною 20 км. На вершині знаходиться різдвяна зірка, яка змінює колір кожні п'ять хвилин. Цей витвір новорічного мистецтва приваблює туристів. День запалення ялинки відзначається салютами та феєрверками, у 2014 році це особисто робив Папа Франциск. Зараз один вогник можна придбати та присвятити дорогій людині. Увесь прибуток відправлять на допомогу фонду Save the Children. 

      Найдорожча ялинка світу 

      Найдорожча світова новорічна ялинка / Фото: Hotel Bahia

      Така знаходиться у сусідній з Італією Іспанії. Разом з прикрасами, вона коштує $14 млн і розташована у готелі "Кемпінські Байя" в курортному місті Марбелья. Її висота - шість метрів, серед прикрас  кристали Swaroswki, справжні яйця страуса з золотими пластинами та алмазним пилом. Іграшки з сапфірами та діамантами, хутром і прикрасами від найвідоміших ювелірних фірм створювалися один місяць. Найдорожча прикраса  рожевий діамант вартістю $2,3 млн та круглий червоний за $4,9 млн. 

      Новий Рік у США: Нью-Йорк та Білий Дім 

      Новорічна ялинка у Рокфеллер-Центрі, Нью-Йорк / photo: Patch

      У Місті Великого Яблука ялинку запалили 4-го грудня біля Рокфеллер-Центру.  У цьогорічної норвезької "красуні" буде 50 000 вогників,та кришталева зірка Swarowski. Вона залишиться для огляду до 17 січня.  На вулицях, безпосередньо близьких до атракціону заборонені автомобілі заради уникнення неминучих заторів. На запаленні виступали зіркові виконавці. Дерево везли до Нью-Йорку з містечка Флорида на відстані 101 км від Рокфеллер-Центру. Перевезення ялини на 35-метровому причепі зайняло два дні. 

      Меланія Трамп та прикрашений Білий Дім / Фото: White House

      Одна з кімнат Білого Дому готова до різдвяних свят /  Фото: White House 

      Тим часом, до Нового Року чепуриться і Білий Дім. Меланія Трамп прикрасила його до Нового Року . Як це було, показали на офіційному каналі установи. Сама Меланія також показала кадри у своєму аккаунті у Твіттері. Цього року, Білий Дім прикрашений білим та золотим кольорами, акцент зроблений на патріотизмі. Головна ялина Західного Крила має золоті зірки, маленькі кулі з кольорами США та стрічки. Головна ж ялинка Білого Дому висотою 5,4 метри з паперовими квітами, які символізують кожен штат США. 

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      Теги: LifeStyle Новорічні свята Різдво
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