Новый год, Рождество или Пасха: какие праздники больше всего любят украинцы

Самым любимым праздником для украинцев является Рождество, а дальше идут Пасха и Новый год. Кроме того, растет важность официальных государственных праздников.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

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По рейтингу популярности среди украинцев праздники распределились таким образом:

Рождество Христово – 82,2%; Пасха (Пасха) – 81,7%; Новый год – 75,3%; Международный женский день – 42,9%; Троица – 37,2%; День Победы – 35%; День Независимости Украины – 22%; День защитника Украины – 14,4%; День международной солидарности трудящихся – 10,8%; День Конституции – 8,2%.

В КМИС отметили, что по сравнению с предыдущими периодами, существеннее всего возросла весомость празднования Дня Независимости. Кроме того, увеличилось значение Дня защитника Украины и Дня Конституции.

Опрос проходил с 26 октября по 4 ноября 2018 года. В нем приняли участие 2043 респондента по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.