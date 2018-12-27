Новый год, Рождество или Пасха: какие праздники больше всего любят украинцы
Самым любимым праздником для украинцев является Рождество, а дальше идут Пасха и Новый год. Кроме того, растет важность официальных государственных праздников.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.
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По рейтингу популярности среди украинцев праздники распределились таким образом:
- Рождество Христово – 82,2%;
- Пасха (Пасха) – 81,7%;
- Новый год – 75,3%;
- Международный женский день – 42,9%;
- Троица – 37,2%;
- День Победы – 35%;
- День Независимости Украины – 22%;
- День защитника Украины – 14,4%;
- День международной солидарности трудящихся – 10,8%;
- День Конституции – 8,2%.
В КМИС отметили, что по сравнению с предыдущими периодами, существеннее всего возросла весомость празднования Дня Независимости. Кроме того, увеличилось значение Дня защитника Украины и Дня Конституции.
Опрос проходил с 26 октября по 4 ноября 2018 года. В нем приняли участие 2043 респондента по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.