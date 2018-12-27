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      Новый год, Рождество или Пасха: какие праздники больше всего любят украинцы

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      Украинцы признали Рождество самым любимым праздником
      Украинцы признали Рождество самым любимым праздником / Фото из открытых источников

      Самым любимым праздником для украинцев является Рождество, а дальше идут Пасха и Новый год. Кроме того, растет важность официальных государственных праздников.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Киевский международный институт социологии.

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      По рейтингу популярности среди украинцев праздники распределились таким образом:

      1. Рождество Христово – 82,2%;
      2. Пасха (Пасха) – 81,7%;
      3. Новый год – 75,3%;
      4. Международный женский день – 42,9%;
      5. Троица – 37,2%;
      6. День Победы – 35%;
      7. День Независимости Украины – 22%;
      8. День защитника Украины – 14,4%;
      9. День международной солидарности трудящихся – 10,8%;
      10. День Конституции – 8,2%.

      В КМИС отметили, что по сравнению с предыдущими периодами, существеннее всего возросла весомость празднования Дня Независимости. Кроме того, увеличилось значение Дня защитника Украины и Дня Конституции.

      Опрос проходил с 26 октября по 4 ноября 2018 года. В нем приняли участие 2043 респондента по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

      Теги: Новости Украины Новости политики Социологическое исследование Дань защитника Украины День Победы Пасха День Независимости Традиции Рождество
      Источник: 24 Канал
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