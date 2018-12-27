Новий рік, Різдво чи Великдень: які свята найбільше люблять українці
Найулюбленішим святом для українців є Різдво, а далі йдуть Великдень та Новий рік. Окрім того, зростає важливість офіційних державних свят.
Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.
Читайте також: Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
За рейтингом популярності серед українців свята розподілились таким чином:
- Різдво Христове – 82,2%;
- Пасха (Великдень) – 81,7%;
- Новий рік – 75,3%;
- Міжнародний жіночий день – 42,9%;
- Трійця – 37,2%;
- День Перемоги – 35%;
- День Незалежності України – 22%;
- День захисника України – 14,4%;
- День міжнародної солідарності трудящих – 10,8%;
- День Конституції – 8,2%.
У КМІС зауважили, що в порівнянні з попередніми періодами, найсуттєвіше зросла вагомість святкування Дня Незалежності. Окрім того, збільшилось значення Дня захисника України та Дня Конституції.
Опитування проходило з 26 жовтня по 4 листопада 2018 року. Участь у ньому взяли 2043 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою1 травня 2017 , 10:59
Найактуальніші кадри тижня: вибух у Варшаві, аварія автобусу з дітьми31 січня 2015 , 09:17
Toyota інвестувала у розробку безпілотників Uber $500 мільйонів28 серпня , 14:30
Фанати Динамо вивісили банер з критикою на адресу Суркіса7 жовтня , 18:49