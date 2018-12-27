Новий рік, Різдво чи Великдень: які свята найбільше люблять українці

Найулюбленішим святом для українців є Різдво, а далі йдуть Великдень та Новий рік. Окрім того, зростає важливість офіційних державних свят.

Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

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За рейтингом популярності серед українців свята розподілились таким чином:

Різдво Христове – 82,2%; Пасха (Великдень) – 81,7%; Новий рік – 75,3%; Міжнародний жіночий день – 42,9%; Трійця – 37,2%; День Перемоги – 35%; День Незалежності України – 22%; День захисника України – 14,4%; День міжнародної солідарності трудящих – 10,8%; День Конституції – 8,2%.

У КМІС зауважили, що в порівнянні з попередніми періодами, найсуттєвіше зросла вагомість святкування Дня Незалежності. Окрім того, збільшилось значення Дня захисника України та Дня Конституції.

Опитування проходило з 26 жовтня по 4 листопада 2018 року. Участь у ньому взяли 2043 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.