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      Новий рік, Різдво чи Великдень: які свята найбільше люблять українці

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      Українці визнали Різдво найулюбленішим святом
      Українці визнали Різдво найулюбленішим святом / Фото з відкритих джерел

      Найулюбленішим святом для українців є Різдво, а далі йдуть Великдень та Новий рік. Окрім того, зростає важливість офіційних державних свят.

      Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.

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      За рейтингом популярності серед українців свята розподілились таким чином:

      1. Різдво Христове – 82,2%;
      2. Пасха (Великдень) – 81,7%;
      3. Новий рік – 75,3%;
      4. Міжнародний жіночий день – 42,9%;
      5. Трійця – 37,2%;
      6. День Перемоги – 35%;
      7. День Незалежності України – 22%;
      8. День захисника України – 14,4%;
      9. День міжнародної солідарності трудящих – 10,8%;
      10. День Конституції – 8,2%.

      У КМІС зауважили, що в порівнянні з попередніми періодами, найсуттєвіше зросла вагомість святкування Дня Незалежності. Окрім того, збільшилось значення Дня захисника України та Дня Конституції. 

      Опитування проходило з 26 жовтня по 4 листопада 2018 року. Участь у ньому взяли  2043 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

      Теги: Новини України Новини політики Різдво Традиції День Незалежності Великдень День Перемоги День захисника України Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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