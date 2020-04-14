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      Что предусмотрено для малообеспеченного населения в новом госбюджете: объяснение депутатов

      - Читати новину українською
      Изменения в госбюджет / golos.com

      В новом бюджете произошло перераспределение денег. Государство смогло сэкономить 8 миллиардов из-за теплой зимы. Благодаря этому 3,2 миллиона семей получат дополнительные оплаты.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

      Интересно Субсидии, пенсии и соцвыплаты: что урезали, а что добавили в новом бюджете-2020

      Она отметила, что отопительный сезон закончился, но есть увеличение электроэнергии, а также водоснабжения холодной и горячей воды из-за того, что семьи находятся дома. Таким образом малообеспеченные семьи, а также те, кому не хватает достаточно дохода, получат субсидии.


      Галина Третьякова / Фото Еспресо

      Однако народный депутат фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина опровергла и заверила, что никакой социальной направленности в бюджете нет. Хотя действительно на пенсионный фонд в новом варианте бюджета было увеличено финансирование на 29,7 миллиарда гривен и на национальную службу здоровья на 15,8 миллиарда гривен.

      Вы говорите, что вы уже могли просчитать экономию, которую может получить страна по результатам года. Но у нас бюджет на первый квартал и не на полугодие. Нам еще надо дождаться следующей зимы и увидеть, какая там будет экономия,
      – сообщила Нина Южанина.

      "Потому что любая экономия, а именно монетизация жилищных субсидий, заключается в том, что все сэкономленное должны получить люди, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому я не очень понимаю откуда вы это вычислили", – добавила Южанина.


      Нина Южанина / Фото yuzhanina.in.ua

      "Речь идет сейчас о том, что мы сэкономили в одном отопительном сезоне. Это не исключает того, что мы следующую зиму будем иметь строгую. Но давайте доживем и посмотрим, что там будет", – дополнила Галина Третьякова.

      Дотация аграриям

      Депутат фракции “Европейская солидарность” Нина Южанина рассказала, что в первом варианте бюджета на 2020 год была цифра 4 миллиарда гривен. На самом деле в ходе этих дискуссий она уменьшалась и на 2,5 миллиарда, и на 1 миллиард, и на 1,5 миллиарда. В конце концов договорились, что оставят без изменений.

      Надеюсь, что общество в очередной раз не увидит, что эти 4 миллиарда пойдут в руки 2-3 крупным агрохолдингам,
      – заявила Нина Южанина

      "Будучи на Полтавщине и Черниговщине, я от всех аграриев, животноводов, которым направляется эта дотация, слышала, что они ее не получают, что это мизер. Говорят, что лучше убрать вообще такую дотацию, если ее не могут распределить справедливо. Поддержка аграриев должна быть именно для того, чтобы поддерживать средних и малых", – добавила Южанина.


      Больше всего сократили в бюджете / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет Бюджет 2020 Слуга народа Европейская солидарность Субсидии
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