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      Що передбачено для малозабезпеченого населення в новому держбюджеті: пояснення депутаток

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      Зміни до держбюджету / golos.com

      В новому бюджеті відбулося перерозподілення грошей. Держава змогла зекономити 8 мільярдів через теплу зиму. Через це 3,2 мільйона родин отримають додаткові оплати.

      Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка фракції "Слуга народу" Галина Третьякова.

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      Вона зазначила, що опалювальний сезон закінчився, але є збільшення електроенергії, а також водопостачання холодної та гарячої води через те, що сім’ї знаходяться дома. Таким чином малозабезпечені родини, а також ті, кому не вистачає достатньо доходу, отримають субсидії.


      Галина Третьякова / Фото Еспресо

      Проте народна депутатка фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заперечила й запевнила, що ніякої соціальної спрямованості в бюджеті немає. Хоча дійсно на пенсійний фонд в новому варіанті бюджету було збільшено фінансування на 29,7 мільярда гривень та на національну службу здоров'я на 15,8 мільярда гривень.

      Ви говорите, що ви вже могли прорахувати економію, яку може отримати країна за результатами року. Але у нас бюджет не на перший квартал і не на півріччя. Нам ще треба дочекатися наступної зими та побачити, яка там буде економія,
      – повідомила Ніна Южаніна.

      "Тому що будь-яка економія, а саме монетизація житлових субсидій, полягає в тому, що все зекономлене мають отримати люди, які потребують цієї допомоги. Тому я не дуже розумію звідки ви це вирахували", – додала Южаніна.


      Ніна Южаніна / Фото yuzhanina.in.ua

      "Мова йде наразі про те, що ми зекономили в одному опалювальному сезоні. Це не виключає того, що ми наступну зиму будемо мати сувору. Але давайте доживемо й подивимося, що там буде", – доповнила Галина Третьякова.

      Дотація аграріям

      Депутатка фракції “Європейська солідарність” Ніна Южаніна розповіла, що в першому варіанті бюджету на 2020 рік була цифра 4 мільярди гривень. Насправді в ході цих всіх дискусій вона зменшувалася і на 2,5 мільярди, і на 1 мільярд, і на 1,5 мільярди. Зрештою домовилися, що залишать без змін.

      Сподіваюся, що суспільство вчергове не побачить, що ці 4 мільярди підуть в руки 2-3 великим агрохолдингам,
      – заявила Ніна Южаніна

      "Бувши на Полтавщині та на Чернігівщині, я від усіх аграріїв тваринників, яким спрямовується ця дотація, чула, що вони її не отримують, що це мізер. Кажуть, що краще прибрати взагалі таку дотацію, якщо її не можуть розподілити справедливо. Підтримка аграріїв має бути саме для того, щоби підтримувати середніх та малих", – додала Южаніна.


      Найбільше скоротили у бюджеті / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Європейська солідарність Бюджет Субсидії Бюджет 2020
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