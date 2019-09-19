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      Новый iPhone 11 от Apple – характеристики и возможности

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      iPhone 11
      iPhone 11 / фото из twitter

      В iPhone 11 компания Apple сделала акцент не на дизайне, а на внутренней начинке. Внешний вид гаджета по сравнению с предыдущими моделями, не изменился. Уменьшилась только величина моноброви.

      Купить новинку iPhone 11 можно в традиционных цветах и новом – зеленом.

      Что улучшилось в iPhone 11

      Модель iPhone 11 практична и стойка к износу. Корпус изготовлен из прочного матового стекла, детали плотно прилегают друг к другу. 6,1-дюймовый дисплей комфортно помещается в руке и позволяет смотреть видеоролики без лишней нагрузки для глаз. Но такими параметрами уже никого не удивишь.

      На пятки Apple наступают конкуренты Samsung и китайские фирмы выпустили популярные флагманы мобильных телефонов. Поэтому разработчик добавил к iPhone 11 двойную камеру. Высокое качество съемки сохраняется даже при низком уровне освещенности. Детализация объектов отличная. Для коррекции полученные фото каждый владелец гаджета может воспользоваться специальным софтом, который позволит получить прекрасный результат.

      Новинка последнего поколения смартфонов от Apple яркая и выразительная, цветопередача безупречная. И все потому что в дисплее используется современная OLED-матрица. Также она обеспечивает комфортный просмотр изображений под любым углом наклона. Хорошее качество чтения текстов сохраняется даже в солнечный день.

      О камерах можно рассказывать бесконечно:

      • Селфить с помощью фронтального модуля – настоящее удовольствие. Размытых, смазанных и тусклых фото точно не получится, ведь фронталка функционирует с разрешением 12 Мп.
      • Чтобы поддержать красивый дизайн гаджета, в новую версию включили темную линзу. Теперь фронтальный модуль не бросается в глаза.
      • Главная камера делает фото под углом 20 градусов. Вы можете не только увеличить, но и уменьшить картинку, без потери качества. Замедленная съемка реализуется со скоростью 120 кадров в секунду.
      • Беспроводная зарядка незаменима в дороге.
      • Емкости аккумулятора в 3110 мАч достаточно для активного использования девайса в течение целого дня.

      От чего зависит стоимость

      Каким бы красивым не был гаджет, главной характеристикой является производительность. Для этого в конструкцию 2019 года встроен высокопроизводительный процессор А13 Bionic. Смартфон получил 4 Гб оперативной памяти. Встроенный накопитель выполнен в двух вариантах – 64 и 256 Гб.

      Уже сегодня можно подать заявку на предварительный заказ нового Phone 11.

      blog_ava
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