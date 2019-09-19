Новий iPhone 11 від Apple – характеристики і можливості

У iPhone 11 компанія Apple зробила акцент не на дизайні, а на внутрішній начинці. Зовнішній вигляд гаджета, порівняно з попередніми моделями, не змінився. Зменшилася лише величина моноброви.

Купити новинку iPhone 11 можна у традиційних кольорах і новому – зеленому.

Що покращилось в iPhone 11

Модель iPhone 11 практична і стійка до зношення. Корпус виготовлений з міцного матового скла, деталі щільно прилягають одне до одного. 6,1-дюймовий дисплей комфортно поміщається в руці і дозволяє дивитися відеоролики без зайвого навантаження для очей. Але такими параметрами вже нікого не здивуєш.

На п'яти компанії Apple наступають конкуренти Samsung і китайські фірми, що випустили популярні флагмани мобільних телефонів. Тому розробник додав до iPhone 11 подвійну камерою. Висока якість зйомки зберігається навіть при низькому рівні освітленості. Деталізація об'єктів відмінна. Для корекції одержані фото кожен власник ґаджета може скористатися спеціальним софтом, який дозволить отримати прекрасний результат.

Новинка останнього покоління смартфонів від Apple яскрава і виразна, передача кольору бездоганна. І все тому що в дисплеї використовується сучасна OLED-матриця. Також вона забезпечує комфортний перегляд зображень під будь-яким кутом нахилу. Хороша якість читання текстів зберігається навіть в сонячний день.

Про камери можна розповідати безкінечно:

Селфити за допомогою фронтального модуля – справжнє задоволення. Розмитих, змазаних і тьмяних фото точно не вийде, адже фронталка функціонує з роздільною здатністю 12 Мп.

Щоб підтримати гарний дизайн гаджета, в нову версію включили темну лінзу. Тепер фронтальний модуль не кидається в очі.

Головна камера робить фото під кутом 20 градусів. Ви можете не тільки збільшити, але і зменшити картинку, без втрати якості. Уповільнена зйомка реалізується зі швидкістю 120 кадрів в секунду.

Бездротова зарядка незамінна в дорозі.

Ємності акумулятора в 3110 мАг досить для активного використання девайса протягом цілого дня.

Від чого залежить вартість

Яким би красивим не був гаджет, головною характеристикою є продуктивність. Для цього в конструкцію 2019 року вбудований високопродуктивний процесор А13 Bionic. Смартфон отримав 4 Гб оперативної пам'яті. Вбудований накопичувач виконаний у двох варіантах – 64 і 256 Гб.

Вже сьогодні можна подати заявку на попереднє замовлення нового Phone 11.