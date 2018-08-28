Новый иск Украины против России зарегистрировано в Европейском суде

Европейский суд по правам человека зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России. Следовательно, на сегодня в ЕСПЧ находятся 4 заявления Украины против России.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Исковое заявление касается задержания и судебного преследования украинских граждан по различным уголовным обвинениям. В частности, нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в оккупированном Крыму и в России.

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European Court Of Human Rights (ECHR) зареєстрував нову Міждержавну заяву України проти Росії.



Вона стосується порушення прав українців, які незаконно утримувалися чи утримуються в Криму та РФ. pic.twitter.com/JSAucfwDab — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) 28 августа 2018 г.

Напомним, 10 августа Украина подала в ЕСПЧ межгосударственный иск против России за нарушения прав украинских политзаключенных. В заявлении были описаны нарушения 71 политзаключенного.