Новый иск Украины против России зарегистрировано в Европейском суде
Европейский суд по правам человека зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России. Следовательно, на сегодня в ЕСПЧ находятся 4 заявления Украины против России.
Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Исковое заявление касается задержания и судебного преследования украинских граждан по различным уголовным обвинениям. В частности, нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в оккупированном Крыму и в России.
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Напомним, 10 августа Украина подала в ЕСПЧ межгосударственный иск против России за нарушения прав украинских политзаключенных. В заявлении были описаны нарушения 71 политзаключенного.