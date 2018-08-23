ЕСПЧ наложил на Россию обязательства в отношении украинских политзаключенных

Правительство России должно проинформировать Европейский суд по правам человека о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клиха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Кука и Сергея Литвинова. Кроме того, РФ должна известить о ситуации с оказанием им медицинского обслуживания.

Соответствующее решение принял ЕСПЧ, сообщил на странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

"ЕСПЧ очень быстро отреагировал на запрос от правительства Украины о состоянии здоровья украинских политзаключенных... Решение ЕСПЧ: РФ должна до 5 сентября предоставить информацию о состоянии здоровья этих политзаключенных, какое медицинское обслуживание им предоставлялось и предоставляетсяли такое обслуживание сейчас", – говорится в сообщении украинского министра.

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Петренко добавил, что, согласно решению ЕСПЧ, Россия должна предоставлять информацию о политзаключенных, в доступе к которым она отказывала украинским консулам, обмудсменам, другим представителям Украинского государства и активистам.