Украина готова помиловать 2 русских для обмена на украинских военных, – Геращенко

В среду, 22 августа, украинская сторона в Минске предложила представителям России помиловать двух граждан РФ и передать их консулу страны с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Сделала очередное конкретное предложение россиянам: украинская сторона готова, как исключение, помиловать двух граждан РФ, которые имеют проблемы со здоровьем, передать их российскому консулу, в присутствии представителей ОБСЕ и МККК с одновременной передачей Украине украинских военнослужащих, которых более 3 лет незаконно удерживают на Донбассе,

– говорится в сообщении Геращенко.

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При этом она подчеркнула, что украинская сторона обеспокоена отсутствием ответа от Москвы на предложение Киева передать России ее граждан, которые совершили преступления, в обмен на украинцев, содержащихся в тюрьмах РФ.

Геращенко также отметила, что Киев считает одинаково важным освобождение политзаключенных Кремля в России и заложников, удерживаемых на оккупированных Россией территориях Донбасса.

"И решение относительно освобождения и политзаключенных и заложников принимает исключительно Кремль, на сегодня именно РФ и их марионетки блокируют освобождение заложников и все здоровые инициативы и попытки разблокировать этот вопрос", – подчеркнула политик.