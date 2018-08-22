Україна готова помилувати 2 росіян для обміну на українських військових, – Геращенко

У середу, 22 серпня, українська сторона в Мінську запропонувала представникам Росії помилувати двох громадян РФ і передати їх консулу країни з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, утримуваних на окупованих територіях Донбасу.

Про це у Facebook повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Зробила чергову конкретну пропозицію росіянам: українська сторона готова, як виключення, помилувати двох громадян РФ, які мають проблеми зі здоров‘ям‚ передати їх російському консулу, в присутності представників ОБСЄ і МКЧХ з одночасною передачею Україні українських військовослужбовців, яких більше 3 років незаконно утримують на Донбасі,

– мовиться у повідомленні Геращенко.

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При цьому вона наголосила, що українська сторона стурбована відсутністю відповіді від Москви на пропозицію Києва передати Росії її громадян, які вчинили злочини, в обмін на українців, які утримуються у в'язницях РФ.

Геращенко також зазначила, що Київ вважає однаково важливим звільнення політв'язнів Кремля в Росії і заручників, утримуваних на окупованих Росією територіях Донбасу.

"Й рішення щодо звільнення й політв‘язнів, і заручників приймає виключно Кремль, на сьогодні саме РФ і їх маріонетки блокують звільнення заручників і всі здорові ініціативи та спроби розблокувати це питання", – наголосила політик.