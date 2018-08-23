ЄСПЛ наклав на Росію зобов’язання щодо українських політв'язнів

Уряд Росії повинен поінформувати Європейський суд з прав людини про стан здоров'я українських політв'язнів Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Кука і Сергія Литвинова. Окрім того, РФ повинна сповістити про ситуацію з наданням їм медичного обслуговування.

Відповідне рішення схвалив ЄСПЛ, повідомив на свої сторінці у Facebook міністр юстиції України Павло Петренко.

"ЄСПЛ дуже швидко відреагував на запит від уряду України про стан здоров'я українських політв'язнів... Рішення ЄСПЛ: РФ повинна до 5 вересня надати інформацію про стан здоров'я цих політв'язнів, яке медичне обслуговування їм надавалося і чи надається таке обслуговування зараз", – мовиться у повідомленні українського міністра.

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Петренко додав, що, згідно з рішенням ЄСПЛ, Росія повинна надавати інформацію про політв'язнів, у доступі до яких вона відмовляла українським консулам, обмудсменам, іншим представникам Української держави та активістам.