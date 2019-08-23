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      Новый Кабмин еще не создали, а в правительстве уже состоялось увольнение

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      Лариса Попова
      Лариса Попова / Пресс-служба Винницкого горсовета

      Кабинет Министров уволил Ларису Попову с должности заместителя министра социальной политики.

      Соответствующее распоряжение от 21 августа за подписью Владимира Гройсмана появилось на сайте украинского правительства.

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      Как говорится в документе, Попова сама подала заявление о своем увольнении.

      Гройсман, уряд, Кабмін, Попова, міністерство соціальної політики Распоряжение за подписью Гройсмана об увольнении Поповой с должности заместителя министра соцполитики

      Попову назначили заместителем министра социальной политики 13 июня 2018 года. До этого с апреля 2011-го по 31 июня 2013 года она работала на должности директора Департамента труда и социальной защиты населения Винницкого городского совета. А с 1 июля 2013-го по июнь 2018 года она работала на должности директора Департамента социальной политики Винницкого городского совета.

      По словам секретаря СНБО Александра Данилюка, правительство должно быть компактным, поэтому стоит уменьшить количество министров и в целом министерств.

      "Как уменьшить количество министерств? Возможно, объединять их по блокам. Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоца и Минздрава. Потому что в конце концов охрана здоровья – это также определенная социальная функция", – подчеркнул он в эксклюзивном интервью 24 каналу.

      Обратите внимание! Ликвидировать или объединить: какая судьба ждет министерства

      Добавим, что в новой Раде Комитет по вопросам соцполитики может возглавить Галина Третьякова. В частности, по информации "РБК-Украина", ее кандидатуру выдвигает президентская партия "Слуга народа", что получит в парламенте монобольшинство.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики
      Источник: 24 канал
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