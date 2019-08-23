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      Новий Кабмін ще не створили, а в уряді вже відбулося звільнення

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      Лариса Попова
      Лариса Попова / Прес-служба Вінницької міськради

      Кабінет міністрів звільнив Ларису Попову з посади заступника міністра соціальної політика.

      Відповідне розпорядження від 21 серпня за підписом Володимира Гройсмана з’явилося на сайті українського уряду.

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      Як мовиться у документі, Попова сама подала заяву про своє звільнення.

      Гройсман, уряд, Кабмін, Попова, міністерство соціальної політики
      Розпорядження за підписом Гройсмана про звільнення Попової з посади заступника міністра соцполітики

      Попову призначили заступником міністра соціальної політики 13 червня 2018 року. До цього з квітня 2011-го по 31 червня 2013 року вона працювала на посаді директора Департаменту праці та соціального захисту населення Вінницької міської ради. А з 1 липня 2013-го по червень 2018 року вона працювала на посаді Директора Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.

      За словами секретаря РНБО Олександра Данилюка, уряд має бути компактним, тому варто зменшити кількість міністрів і загалом міністерств.

      "Як зменшити кількість міністерств? Можливо, об'єднувати їх по блоках. Наприклад, я був завжди прихильником об'єднання Міністерства економіки та Міністерства фінансів. Можна розглядати об'єднання Мінсоцу і МОЗу. Тому що врешті-решт охорона здоров'я – це також певна соціальна функція", – підкреслив він у ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу.

      Зверніть увагу! Ліквідувати чи об'єднати: яка доля чекає на міністерства

      Додамо, що у новій Раді Комітет з питань соцполітики може очолити Галина Третьякова. Зокрема, за інформацією "РБК-Україна", її кандидатуру висуває президентська партія "Слуга народу", що матиме у парламенті монобільшість.

      blog_ava
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      Теги: Кабінет Міністрів України Міністерство соціальної політики Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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