Данилюк розповів, чому та як хоче зменшити кількість міністерств в Україні

Наш уряд має бути компактним, тому варто зменшити кількість міністрів та загалом міністерств. Якщо в Україні буде один чи два слабких міністра, то це потягне вниз весь уряд. Тому максимально потрібно 12-13 міністрів.

Про це секретар РНБО Олександр Данилюк наголосив у ексклюзивному інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько".

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"Як зменшити кількість міністерств? Можливо, об'єднувати їх по блоках. Наприклад, я був завжди прихильником об'єднання Міністерства економіки та Міністерства фінансів. Можна розглядати об'єднання Мінсоцу і МОЗу. Тому що врешті-решт охорона здоров'я – це також певна соціальна функція", – відповів Данилюк.

Він зазначив, що не потрібно, аби в одному блоці було два керівники, які між собою сперечаються.

Має бути єдина політика. Кожен віце-прем'єр має очолювати міністерство. Нам не потрібна така кількість віце-прем'єрів, взагалі. Тобто один, щоб заміщувати прем'єра, коли той в відпустці або не може виконувати свої обов'язки, це можливо. Решта не треба, має бути компактно,

– заявив секретар РНБО.

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Окрім того, Данилюк вважає, що потрібно максимально делегувати повноваження міністрам – ввести персональну відповідальність за ту сферу, за яку відповідає міністр.



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