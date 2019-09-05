Новый Кабмин уволил 36 заместителей министров: список
В среду, 4 сентября, Кабинет министров Украины опубликовал постановление об увольнении 36 заместителей и первых заместителей эксминистров, которые работали в 12 министерствах.
Соответствующие распоряжения были обнародованы на Правительственном портале.
Читайте также: Суперпрезидентская республика с двумя правительствами, – Бессмертный о политической ситуации в Украине
Отмечается, что с должности заместителей министра аграрной политики и продовольствия освобождены:
• Ольга Трофимцева;
• Виктор Шеремета;
• Владимир Топчий;
• Елена Ковалева.
С должности заместителей министра спорта освобождены:
• Николай Мовчан;
• Ярослав Войтович;
• Николай Даневич.
А с должности первого заместителя министра - Игорь Гоцул.
Должностей заместителей министра культуры лишились:
• Юрий Рыбачук;
• Тамара Мазур.
Освобожден заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, а с должности первого заместителя министра освободили Эмине Джапарову.
Лишились должностей заместителей министра здравоохранения:
• Павел Ковтонюк;
• Александр Линческий.
Также первый заместитель министра Ульяна Супрун.
Должностей заместителей министра образования и науки лишились:
• Роман Греба;
• Максим Стриха.
Пост заместителя министра обороны потерял Игорь Павловский, а также заместители министров юстиции:
• Светлана Глущенко;
• Ирина Садовская;
• Сергей Петухов;
• Иванна Смачило;
• Иван Лещина;
• Денис Чернышов.
С должности первого заместителя министра освободили Елену Сукманову.
Своих должностей лишились заместители министра по делам оккупированных территорий и перемещенных лиц:
• Виктория Воронина;
• Юрий Грымчак;
• Георгий Тука.
Также уволен первый заместитель министра Юсуф Куркчи.
С должности заместителей министра экономического развития и торговли уволены:
• Михаил Титарчук;
• Юрий Бровченко.
Должности заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ потеряли:
• Лев Перцхаладзе;
• Тарас Токарский.
С должности первого заместителя министра ветеранов освобожден Григорий Галаган. С должности заместителя министра соцполитики освобождена Александра Чуркина.
Новый состав Кабинета Министров Украины: инфографика 24 канала