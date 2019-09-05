В среду, 4 сентября, Кабинет министров Украины опубликовал постановление об увольнении 36 заместителей и первых заместителей эксминистров, которые работали в 12 министерствах.

Соответствующие распоряжения были обнародованы на Правительственном портале. Читайте также: Суперпрезидентская республика с двумя правительствами, – Бессмертный о политической ситуации в Украине Отмечается, что с должности заместителей министра аграрной политики и продовольствия освобождены: • Ольга Трофимцева;

• Виктор Шеремета;

• Владимир Топчий;

• Елена Ковалева. С должности заместителей министра спорта освобождены: • Николай Мовчан;

• Ярослав Войтович;

• Николай Даневич. А с должности первого заместителя министра - Игорь Гоцул. Должностей заместителей министра культуры лишились: • Юрий Рыбачук;

• Тамара Мазур. Освобожден заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, а с должности первого заместителя министра освободили Эмине Джапарову. Лишились должностей заместителей министра здравоохранения: • Павел Ковтонюк;

• Александр Линческий. Также первый заместитель министра Ульяна Супрун. Должностей заместителей министра образования и науки лишились: • Роман Греба;

• Максим Стриха. Пост заместителя министра обороны потерял Игорь Павловский, а также заместители министров юстиции: • Светлана Глущенко;

• Ирина Садовская;

• Сергей Петухов;

• Иванна Смачило;

• Иван Лещина;

• Денис Чернышов. С должности первого заместителя министра освободили Елену Сукманову. Своих должностей лишились заместители министра по делам оккупированных территорий и перемещенных лиц: • Виктория Воронина;

• Юрий Грымчак;

• Георгий Тука. Также уволен первый заместитель министра Юсуф Куркчи. С должности заместителей министра экономического развития и торговли уволены: • Михаил Титарчук;

• Юрий Бровченко. Должности заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ потеряли: • Лев Перцхаладзе;

• Тарас Токарский. С должности первого заместителя министра ветеранов освобожден Григорий Галаган. С должности заместителя министра соцполитики освобождена Александра Чуркина.

Новый состав Кабинета Министров Украины: инфографика 24 канала