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      Новый Кабмин уволил 36 заместителей министров: список

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      Кабмин уволил 36 заместителей министров
      Кабмин уволил 36 заместителей министров / Фото из открытых источников

      В среду, 4 сентября, Кабинет министров Украины опубликовал постановление об увольнении 36 заместителей и первых заместителей эксминистров, которые работали в 12 министерствах.

      Соответствующие распоряжения были обнародованы на Правительственном портале.

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      Отмечается, что с должности заместителей министра аграрной политики и продовольствия освобождены:

      • Ольга Трофимцева;
      • Виктор Шеремета;
      • Владимир Топчий;
      • Елена Ковалева.

      С должности заместителей министра спорта освобождены:

      • Николай Мовчан;
      • Ярослав Войтович;
      • Николай Даневич.

      А с должности первого заместителя министра - Игорь Гоцул.

      Должностей заместителей министра культуры лишились:

      • Юрий Рыбачук;
      • Тамара Мазур.

      Освобожден заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин, а с должности первого заместителя министра освободили Эмине Джапарову.

      Лишились должностей заместителей министра здравоохранения:

      • Павел Ковтонюк;
      • Александр Линческий.

      Также первый заместитель министра Ульяна Супрун.

      Должностей заместителей министра образования и науки лишились:

      • Роман Греба;
      • Максим Стриха.

      Пост заместителя министра обороны потерял Игорь Павловский, а также заместители министров юстиции:

      • Светлана Глущенко;
      • Ирина Садовская;
      • Сергей Петухов;
      • Иванна Смачило;
      • Иван Лещина;
      • Денис Чернышов.

      С должности первого заместителя министра освободили Елену Сукманову.

      Своих должностей лишились заместители министра по делам оккупированных территорий и перемещенных лиц:

      • Виктория Воронина;
      • Юрий Грымчак;
      • Георгий Тука.

      Также уволен первый заместитель министра Юсуф Куркчи.

      С должности заместителей министра экономического развития и торговли уволены:

      • Михаил Титарчук;
      • Юрий Бровченко.

      Должности заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ потеряли:

      • Лев Перцхаладзе;
      • Тарас Токарский.

      С должности первого заместителя министра ветеранов освобожден Григорий Галаган. С должности заместителя министра соцполитики освобождена Александра Чуркина.


      Новый состав Кабинета Министров Украины: инфографика 24 канала

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